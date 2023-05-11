https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/bolee-250-shkol-vosstanovleno-v-novykh-rossiyskikh-regionakh-1045752449.html

Более 250 школ восстановлено в новых российских регионах

Более 250 школ восстановлено в новых российских регионах

Минстрой России занимается восстановлением зданий, поврежденных в результате боевых действий. 11.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-11T17:16+0300

2023-05-11T17:16+0300

2023-05-11T17:34+0300

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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях уже восстановлено 280 школ. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.В ДНР восстановлено уже 160 школ, в ЛНР – 106, в Запорожской и Херсонской областях – 14.Сейчас идет работа по восстановлению общеобразовательного учреждения в поселке Каменск в ДНР. На объекте работают 90 специалистов, уже ведется ремонт и утепление фасада, внутренняя отделка помещений. Также будет благоустроена пришкольная территория, на которой будут организованы спортивные площадки. Пойти в эту школу ученики смогут уже 1 сентября. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/morskie-drony-nato-rvutsya-k-sevastopolyu-chem-otvetit-rossiya-1045466625.html

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