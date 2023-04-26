https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/morskie-drony-nato-rvutsya-k-sevastopolyu-chem-otvetit-rossiya-1045466625.html

Морские дроны НАТО рвутся к Севастополю: чем ответит Россия

Морские дроны НАТО рвутся к Севастополю: чем ответит Россия

Украинский театр военных действий США используют для подготовки к "многодоменным" конфликтам будущего – отрабатывают технологии боевого применения... 26.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-26T14:34+0300

2023-04-26T14:34+0300

2023-04-26T14:34+0300

нато

россия

крым

сша

мнение

авторы

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/07/1032785898_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_705a9460b87583734ecd5b26d901e2bb.jpg

В прокси-войне Запада с Россией марионеточные ВСУ служат лишь прикрытием и расходным материалом, пишет военный эксперт Александр Хроленко.По информации Минобороны РФ, украинские безэкипажные быстроходные плавсредства запустили из Одесского порта, определенного для реализации "черноморской инициативы". Морские ударные дроны-камикадзе развернули в районе "зернового коридора", созданного для гуманитарного вывоза с Украины сельскохозяйственной продукции. После аналогичной атаки против кораблей Черноморского флота и гражданских судов 29 октября 2022 года Россия приостановила вывоз украинской сельхозпродукции. "Зерновой коридор" заработал только после письменных гарантий безопасности Турецкой Республики. Очевидно, теперь гарантии не помогут.Морской дрон-камикадзе представляет собой автономный быстроходный катер (скорость – свыше 70 км в час), изготовленный с применением технологии Stels для снижения радиолокационной заметности. Несет на борту аппаратуру наблюдения, навигации, и большое количество взрывчатки. Театрализованная отработка близ Севастополя беспилотных ударов продолжается второй год, основные производители и поставщики морских дронов – американцы и британцы – прячутся за кулисами. Украина не располагает соответствующими технологиями, операторов ВСУ готовят британские специалисты. Расстояние от Одессы до Севастополя морем – около 300 км, не говоря уже о сложности навигации и целеуказания в ночное время в узкой Стрелецкой бухте (створ – 420 метров). Здесь "засветились" Пентагон и НАТО.Начальник главного управления военной разведки Кирилл Буданов ранее заявил, что Украина приближается к "знаковому сражению" в новейшей истории. И обещал возвращение "достаточных объемов территории" в границах 1991 года – силовым путем, в ходе грядущего контрнаступления. Украинские марионетки Пентагона традиционно стремятся приукрасить свою жалкую роль громкими терактами или "информационной войной" (бесполезной демагогией).Горячий рейдОфициальные лица в Вашингтоне предсказуемо скажут, что США не помогали в атаке на Севастополь, и не предоставляли ВСУ разведданные для ее организации. Однако пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби еще в апреле 2022 года рассказал об отправке на Украину экспериментальных надводных беспилотников из запасов ВМС США для решения "различных задач береговой обороны". Понятно, что для таких аппаратов необходимы серьезные системы обеспечения и специалисты. Останки морских беспилотников ВСУ в Стрелецкой бухте Севастополя позволяют руководству России принять верное и твердое решение. Суровое возмездие агрессору – необходимое и достаточное условие надежной защиты российского населения и территории. Генштаб ВС РФ имеет широкий выбор инструментов и опций.Особенности охраны и обороны баз ВМФ России – эшелонированные боновые заграждения, акустические станции и посты наблюдения противодиверсионной службы – практически не оставляют противнику шансов для прорыва к кораблям и объектам. Именно поэтому украинский ТВД – идеальный (высокотехнологичный) полигон для проверки экспериментальных изделий ВПК США и НАТО. Американские и британские операции "под чужим флагом" (ВСУ) в Черноморском регионе наверняка продолжатся.ВМС США активно содействуют развитию надводных и подводных роботизированных аппаратов типа Sea Hanter или Remus, с прицелом на реализацию концепции многодоменных операций в боевых действиях (европейские союзники США сильно отстают). Техническое состояние "обитаемых" кораблей оставляет желать лучшего, ремонт авианосцев обходится очень дорого. Американские адмиралы мечтают иметь в составе флота сотни беспилотных кораблей – эффективных, недорогих, и фактически одноразовых.В ходе недавних учений Digital Horizon ВМС США развернули так называемую "ячеистую сеть" беспилотных систем для оперативного сбора данных в акватории и передачи их в командные центры. Дроны создавали зону радиолокационной невидимости протяженностью в 100 морских миль для "пилотируемого" американского эсминца. Применение искусственного интеллекта позволяло одному оператору управлять несколькими автономными аппаратами.В планах военного командования США на ближайшие десятилетия – усиление контроля над морской сферой, ВМС до конца 2024 года намерены потратить на беспилотники 4,5 млрд долларов. Самый известный дрон Sea Hunter водоизмещением около 140 тонн способен круглосуточно контролировать прибрежную акваторию в течение трех месяцев. Завершается разработка большого подводного дизель-электрического беспилотника Orca, предназначенного для дежурства на удалении до 12000 км и на глубинах до 3000 метров (охотник на подводные и надводные корабли, специалист РЭБ и разведчик).И все же, по количеству кораблей и судов ВМС США занимают в мире только 4 место. В тройке лидеров – Китай, Россия и Северная Корея, и только эти три страны имеют на вооружении гиперзвуковые ракеты. Растущую вероятность прямого военного столкновения США и НАТО с Россией (Китаем) на море в Пентагоне стремятся компенсировать расширением коалиции союзников (Финляндия, Швеция, Австралия), то есть распределением (размытием) ответственности "по площадям". В такой ситуации Военно-морскому флоту России не следует стесняться своих беспилотников и ударного потенциала. Возможно, стоит практиковать "учебное" применение автономных беспилотных аппаратов типа "Посейдон".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/ramshtayn-posledniy-vklad-ssha-i-nato-v-reanimatsiyu-ukrainskogo-proekta-1045429490.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/derusifikatsiya-ukrainy-plavno-perekhodit-v-deukrainizatsiyu-1045422889.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

нато, россия, крым, сша, мнение, авторы, колумнисты