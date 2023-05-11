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Почти полтонны кокаина изъяли в Смоленской области
Почти полтонны кокаина изъяли в Смоленской области
Наркотики из Латинской Америки переправляли в Польшу транзитом через Россию. 11.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-11T11:44+0300
2023-05-11T11:44+0300
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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Партия кокаина из Латинской Америки была перехвачена в Смоленской области на российско-белорусской границе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. "ФСБ РФ пресечена новая попытка ввоза в Россию латиноамериканского кокаина. Очередная партия кокаина, следовавшая в направлении Республики Польша, изъята на российско-белорусской границе в Смоленской области", – говорится в релизе.Наркотики перевозили на двух фурах с турецкими номерами. В тайнике одной из них обнаружили 116 упаковок с кокаином, внутри второй – еще 373 упаковки. Общий вес изъятого вещества составил 492 килограмма. Организатором контрабандного канала был назван иностранный гражданин, задержанный с поличным. В отношении него было заведено уголовное дело, он находится под стражей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/trekh-inostrantsev-s-pochti-700-kilogrammami-kokaina-arestovali-v-podmoskove-1045186263.html
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россия, фсб, наркотики, новости
россия, фсб, наркотики, новости
Почти полтонны кокаина изъяли в Смоленской области
11:44 11.05.2023 (обновлено: 12:12 11.05.2023)
Наркотики из Латинской Америки переправляли в Польшу транзитом через Россию.
СУХУМ, 11 мая – Sputnik.
Партия кокаина из Латинской Америки была перехвачена в Смоленской области на российско-белорусской границе, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"ФСБ РФ пресечена новая попытка ввоза в Россию латиноамериканского кокаина. Очередная партия кокаина, следовавшая в направлении Республики Польша, изъята на российско-белорусской границе в Смоленской области", – говорится в релизе.
Наркотики перевозили на двух фурах с турецкими номерами. В тайнике одной из них обнаружили 116 упаковок с кокаином, внутри второй – еще 373 упаковки. Общий вес изъятого вещества составил 492 килограмма.
Организатором контрабандного канала был назван иностранный гражданин, задержанный с поличным. В отношении него было заведено уголовное дело, он находится под стражей.