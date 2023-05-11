https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-12-maya-1045750147.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 мая

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 мая

Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует южная периферия антициклона с северо-запада. 11.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-11T15:22+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. В пятницу, 12 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии