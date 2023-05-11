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Столетие судов общей юрисдикции отметили в Сухуме
Столетие судов общей юрисдикции отметили в Сухуме
13 мая 1923 года решением ЦИК ССР было принято решение о судоустройстве ССР Абхазии. Эту дату принято считать Днем образования судов общей юрисдикции... 11.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-11T19:26+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Столетие судов общей юрисдикции республики отметили в Абхазии. Торжественное собрание прошло в Сухуме в четверг 11 мая.“ЦИК ССР Абхазии 1923 года принял решение о судоустройстве ССР Абхазии, и закрепил создание единой двухзвенной системы судебных органов. 1 июня 1923 года был образован Высший суд ССР Абхазии, который в 1926 году был переименован в Верховный суд ССР Абхазии. В дальнейшем судебная система республики формировалась в соответствии с принятыми Конституциями”, - пояснила Бутба.Спикер Парламента Лаша Ашуба отметил, что столетие судов общей юрисдикции – знаменательное событие не только для государства, но и для каждого гражданина в отдельности.“Со дня своего образования суды общей юрисдикции Республики Абхазия осуществляют высокоэффективную деятельность, направленную на обеспечение интересов общества и государства, защиту прав и свобод гражданина, ставя во главу угла верховенство закона. Развитие государственности в наше время напрямую зависит от деятельности судов, как самостоятельной независимой ветви власти”, - подчеркнул Ашуба.Поздравительную ноту от имени президента Аслана Бжания зачитал вице-президент Абхазии Бадра Гунба. А от имени председателя верховного суда России Вячеслава Лебедева поздравительный адрес зачитал его заместитель Сергей Рудаков. Также с поздравлениями выступили председатель совета судей России Виктор Момотов и председатель верховного сюда Южной Осетии Виталий Джиоев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/aslan-bzhaniya-napravil-pozdravlenie-k-100-letnemu-yubileyu-sudov-obschey-yurisdiktsii-1045750005.html
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Столетие судов общей юрисдикции отметили в Сухуме
19:26 11.05.2023 (обновлено: 19:36 11.05.2023)
13 мая 1923 года решением ЦИК ССР было принято решение о судоустройстве ССР Абхазии. Эту дату принято считать Днем образования судов общей юрисдикции республики.
СУХУМ, 11 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Столетие судов общей юрисдикции республики отметили в Абхазии. Торжественное собрание прошло в Сухуме в четверг 11 мая.
Председатель Верховного суда Саида Бутба в своем выступлении рассказала об истории судов общей юрисдикции Абхазии.
“ЦИК ССР Абхазии 1923 года принял решение о судоустройстве ССР Абхазии, и закрепил создание единой двухзвенной системы судебных органов. 1 июня 1923 года был образован Высший суд ССР Абхазии, который в 1926 году был переименован в Верховный суд ССР Абхазии. В дальнейшем судебная система республики формировалась в соответствии с принятыми Конституциями”, - пояснила Бутба.
Спикер Парламента Лаша Ашуба отметил, что столетие судов общей юрисдикции – знаменательное событие не только для государства, но и для каждого гражданина в отдельности.
“Со дня своего образования суды общей юрисдикции Республики Абхазия осуществляют высокоэффективную деятельность, направленную на обеспечение интересов общества и государства, защиту прав и свобод гражданина, ставя во главу угла верховенство закона. Развитие государственности в наше время напрямую зависит от деятельности судов, как самостоятельной независимой ветви власти”, - подчеркнул Ашуба.
Поздравительную ноту от имени президента Аслана Бжания зачитал вице-президент Абхазии Бадра Гунба. А от имени председателя верховного суда России Вячеслава Лебедева поздравительный адрес зачитал его заместитель Сергей Рудаков.
Также с поздравлениями выступили председатель совета судей России Виктор Момотов и председатель верховного сюда Южной Осетии Виталий Джиоев.