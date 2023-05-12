https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/abkhazstroy-zavershil-remontnye-raboty-v-panteone-v-sukhume-1045755052.html

"Абхазстрой" завершил ремонтные работы в пантеоне в Сухуме

"Абхазстрой" завершил ремонтные работы в пантеоне в Сухуме

К работам на Сухумской горе, на которой расположен пантеон абхазских писателей и общественных деятелей, приступили в октябре 2022 года. 12.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-12T09:00+0300

2023-05-12T09:00+0300

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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Ремонтно-восстановительные работы в Сухумском пантеоне писателей и общественных деятелей завершены. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал гендиректор компании "Абхазстрой" Руслан Тванба. Кроме того, как отметил Тванба, ранее к пантеону не были проведены вода и электричество. Эти проблемы устранили, для подачи света был куплен новый трансформатор. Компания также построила домик для охраны и установила систему видеонаблюдения. На ремонтно-восстановительные работы было выделено более восьми миллионов рублей из государственного бюджета. Сам же пантеон находится на балансе администрации Сухума. Идея создания пантеона писателей и общественных деятелей Абхазии на Сухумской горе появилась в 1959 году, когда ушел из жизни поэт Алексей Ласурия. Однако открылся пантеон в 1965 году, и первым, кого там похоронили, стал первый секретарь Гулрыпшского райкома партии Григорий Пилия. В пантеоне покоятся такие известные писатели, как Кязым Агумаа, Иван Тарба, актриса Минадора Зухба, актер Шарах Пачалиа, ученый Михаил Трапш и многие другие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/neizvestnye-oskvernili-pamyatniki-v-sukhumskom-panteone-1039043221.html

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