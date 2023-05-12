Фотовыставка к 130-летию со дня рождения Нестора Лакоба открылась в Сухуме
16:20 12.05.2023 (обновлено: 17:36 12.05.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в музее Нестора Лакоба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выдающийся политический деятель Нестор Лакоба родился 1 мая 1893 года в селе Лыхны Гудаутского района.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Однодневная фотовыставка, посвященная 130-летию со дня рождения государственного деятеля Советской Абхазии Нестора Лакоба, открылась в Историко-мемориальном музее, носящем его имя, в пятницу, 12 мая.
"Данное мероприятие не является открытием музея, так как вы видите, что музей еще не готов. Закончился только первый этап ремонтных работ по восстановлению здания, сгоревшего во время Отечественной войны. Сегодня с нами, к сожалению, нет директора музея Людмилы Владимировны Малия в связи с тяжелым состоянием ее здоровья. Именно благодаря ей и сотрудникам музея перед пожаром удалось сохранить архив в виде документов, фотографий и рукописей Нестора Лакоба", – подчеркнула сотрудница музея Кама Начкебия.
Она также отметила, что в этом году силами работников музея был издан двухтомный альманах "Нестор". Материалы для него были собраны Станиславом Лакоба и Алексеем Дбар.
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в музее Нестора Лакоба
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в музее Нестора Лакоба
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в музее Нестора Лакоба
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в музее Нестора Лакоба
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в музее Нестора Лакоба
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в музее Нестора Лакоба
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в музее Нестора Лакоба
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в музее Нестора Лакоба
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в музее Нестора Лакоба
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в музее Нестора Лакоба
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в музее Нестора Лакоба
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в музее Нестора Лакоба
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в музее Нестора Лакоба
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в музее Нестора Лакоба
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в музее Нестора Лакоба
Ремонт музея начался летом 2022 года. Тогда были перепланированы внутренние помещения, отбита старая стяжка, отштукатурены стены, постелены полы. По просьбе представителей общественности белые оконные рамы заменили на окна цвета "золотой дуб".
На первом этаже музея располагаются служебные помещения: вестибюль, комната охраны, помещение для администрации, хранилище, конференц-зал, санузлы, гардеробная. На втором этаже – четыре выставочных зала.
Дом-музей Нестора Лакоба был открыт в 1983 году в Сухуме. Музей располагается в историческом особняке – доме купца Бостанджогло, построенном в 1909 году. Здание музея Лакоба пострадало во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Его архив почти целиком удалось сохранить в Абхазском государственном музее.
На первом этаже музея располагаются служебные помещения: вестибюль, комната охраны, помещение для администрации, хранилище, конференц-зал, санузлы, гардеробная. На втором этаже – четыре выставочных зала.
Дом-музей Нестора Лакоба был открыт в 1983 году в Сухуме. Музей располагается в историческом особняке – доме купца Бостанджогло, построенном в 1909 году. Здание музея Лакоба пострадало во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Его архив почти целиком удалось сохранить в Абхазском государственном музее.