https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/fotovystavka-k-130-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-nestora-lakoba-otkrylas-v-sukhume-1045771688.html

Фотовыставка к 130-летию со дня рождения Нестора Лакоба открылась в Сухуме

Фотовыставка к 130-летию со дня рождения Нестора Лакоба открылась в Сухуме

Выдающийся политический деятель Нестор Лакоба родился 1 мая 1893 года в селе Лыхны Гудаутского района. 12.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-12T16:20+0300

2023-05-12T16:20+0300

2023-05-12T17:36+0300

в абхазии

абхазия

новости

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/0c/1045766513_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d71ac67dca083f588d3e3993636077cd.jpg

СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Однодневная фотовыставка, посвященная 130-летию со дня рождения государственного деятеля Советской Абхазии Нестора Лакоба, открылась в Историко-мемориальном музее, носящем его имя, в пятницу, 12 мая."Данное мероприятие не является открытием музея, так как вы видите, что музей еще не готов. Закончился только первый этап ремонтных работ по восстановлению здания, сгоревшего во время Отечественной войны. Сегодня с нами, к сожалению, нет директора музея Людмилы Владимировны Малия в связи с тяжелым состоянием ее здоровья. Именно благодаря ей и сотрудникам музея перед пожаром удалось сохранить архив в виде документов, фотографий и рукописей Нестора Лакоба", – подчеркнула сотрудница музея Кама Начкебия.Она также отметила, что в этом году силами работников музея был издан двухтомный альманах "Нестор". Материалы для него были собраны Станиславом Лакоба и Алексеем Дбар.Ремонт музея начался летом 2022 года. Тогда были перепланированы внутренние помещения, отбита старая стяжка, отштукатурены стены, постелены полы. По просьбе представителей общественности белые оконные рамы заменили на окна цвета "золотой дуб".На первом этаже музея располагаются служебные помещения: вестибюль, комната охраны, помещение для администрации, хранилище, конференц-зал, санузлы, гардеробная. На втором этаже – четыре выставочных зала.Дом-музей Нестора Лакоба был открыт в 1983 году в Сухуме. Музей располагается в историческом особняке – доме купца Бостанджогло, построенном в 1909 году. Здание музея Лакоба пострадало во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Его архив почти целиком удалось сохранить в Абхазском государственном музее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/lider-sovetskoy-abkhazii-so-dnya-rozhdeniya-nestora-lakoba-proshlo-130-let-1045574440.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сухум