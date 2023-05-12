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Музей истории Верховного суда открыли в Абхазии

Музей истории Верховного суда открыли в Абхазии

Открытие музея Верховного суда Абхазии было проведено в рамках празднования столетия судов общей юрисдикции республики. 12.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-12T14:53+0300

2023-05-12T14:53+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Музей истории Верховного суда Абхазии открылся в республике в пятницу, 12 мая.На церемонии открытия присутствовали гости из России и Южной Осетии, судьи в отставке, бывшие председатели Верховного суда Абхазии и члены их семей."Это очень важный день для всей нашей судебной системы. Была проведена длительная кропотливая работа, для того чтобы собрать и выставить экспонаты. Для нас это очень ответственно и волнительно", – сказала председатель Верховного суда Саида Бутба.В музее представили стенды с информацией, фотографии председателей Верховного суда Абхазии с 1923 по 2021 год, подробная история становления судебной системы Абхазии, образцы судейских мантий, ведомственные и государственные награды республики, текст присяги на абхазском и русском языках, история здания Верховного суда, имена сотрудников суда, которые приняли участие в Отечественной войне народа Абхазии, карта с указанием мест расположения городских и районных судов, а также интерактивный экран, с помощью которого каждый гость сможет более подробно изучить историю и узнать дополнительную информацию о судебной системе республики."Я очень рассчитываю, что открытие музея станет большой историей формирования и накопления информации о судебной системе Республики Абхазия", – отметила Бутба.13 мая 1923 года решением ЦИК ССР было принято решение о судоустройстве ССР Абхазии. Эту дату принято считать днем образования судов общей юрисдикции республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/stoletie-sudov-obschey-yurisdiktsii-otmetili-v-sukhume-1045753600.html

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