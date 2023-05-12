https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-13-i-14-maya-1045773706.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 13 и 14 мая
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 13 и 14 мая
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада. 12.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-12T17:24+0300
2023-05-12T17:24+0300
2023-05-12T17:24+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/05/1045645969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35a578c7ea304021f6cf50b972a4100d.jpg
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за прохождения атмосферного фронта ожидается дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/05/1045645969_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea165802cd78dc04e0db22042e30fc88.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 13 и 14 мая
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за прохождения атмосферного фронта ожидается дождь разной интенсивности, гроза, туман.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность 70-90%.