https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-13-i-14-maya-1045773706.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 13 и 14 мая

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 13 и 14 мая

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада. 12.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-12T17:24+0300

2023-05-12T17:24+0300

2023-05-12T17:24+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за прохождения атмосферного фронта ожидается дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность 70-90%.

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