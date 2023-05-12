https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/v-agu-bez-ekzamenov-opredeleny-pobediteli-olimpiady-put-k-vershinam-2023-1045776345.html

В АГУ без экзаменов: определены победители олимпиады "Путь к вершинам 2023!"

В АГУ без экзаменов: определены победители олимпиады "Путь к вершинам 2023!"

Количество выпускников, принявших участие в олимпиаде школьников "Путь к вершинам 2023!" составило 406 человек. 12.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-12T18:52+0300

2023-05-12T18:52+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. В Абхазском государственном университете завершилась олимпиада школьников "Путь к вершинам 2023!", победители которой были рекомендованы к зачислению на бюджет без экзаменов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Инга Ардзинба."Олимпиада проводилась по 32 направлениям подготовки – специальностям, по которым будет объявлен прием абитуриентов для обучения на первый курс в национальный университет в 2023 году. Олимпиадные задания были составлены на основе школьной программы, включали в себя теоретическую и практическую части, а также вопросы соревновательного характера", - рассказала она.Победителями стали 27 участников, призерами второй степени – 18 человек, призерами третей степени – 10. Всего к зачислению на первый курс рекомендованы 120 участников олимпиады. 55 из них - на бюджет, 65 - на платное отделение. Ардзинба также отметила, что те, кто по итогам олимпиады рекомендован на платное отделение, могут в период основной приемной компании подать документы на бюджетную и поступать в АГУ на общих основаниях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/osiya-zayavil-o-neobkhodimosti-vvedeniya-profilnogo-obrazovaniya-v-abkhazii-1044776571.html

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