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Осия оценил плюсы введения профильного образования в Абхазии
Осия оценил плюсы введения профильного образования в Абхазии
По мнению главы столичного горсобрания, профильное образование позволит детям больше узнать о профессии, азы которой им предстоит изучать в университете, и... 21.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-21T20:49+0300
2023-03-21T20:49+0300
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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Советская система образования устарела и не соответствует времени, в школах Абхазии нужно вводить профильное обучение, считает преподаватель физмата АГУ, председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия. Его статья опубликована в газете "Республика Абхазия"."Обучение в профильном классе с углубленным изучением необходимых предметов способствует повышению качества и эффективности обязательного школьного образования, учитывает интересы, склонности и потребности обучающегося. У школьников появляется возможность получения углубленных знаний по выбранному ряду предметов, что повышает собственную конкурентоспособность при поступлении в вузы и положительно отражается на мотивации к обучению", - написал Осия.Для этого нужно будет поменять саму структуру образования - поделить 11 лет обучения на среднюю (9 классов) и старшую школы (10 и 11 классы). Первые девять лет можно оставить без изменений, пояснил Осия, по их окончании можно выдавать аттестат о среднем образовании, а для поступления в вуз школьникам нужно будет закончить профильный класс.Начать воплощать изменения в жизнь, заявил глава столичного горсобрания, можно в Сухуме. При этом, так как ни она сухумская школа не сможет содержать профильные классы по всем направлениям, нужно ввести "межшкольную миграцию" - свободный переход в другую школу, в которой есть нужный класс. При этом следует учесть, что какой-то процент учеников не успеет определиться с будущей профессией к окончанию 9 класса.Дмитрий Осия пояснил, что изменения потребуют большой подготовки - необходимо будет предусмотреть работу школьных психологов, которые помогут детям выбрать профессию, организовать возможность для школьников самостоятельно передвигаться по городу. "Хочу отметить, что любые изменения приводят к определённым сложностям на начальном этапе, однако школьная миграция позволит возродить эффективность системы образования в старших классах для лучшей подготовки учеников к поступлению в вузы", - подытожил Дмитрий Осия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/gabliya-rasskazal-o-planakh-po-vnedreniyu-v-shkolakh-abkhazii-profilnogo-obucheniya-1044441220.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/razvitie-yazyka-i-profilnoe-obuchenie-plany-minprosa-v-2023-godu-1043816875.html
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школы, образование, абхазия, сухум
школы, образование, абхазия, сухум
Осия оценил плюсы введения профильного образования в Абхазии
20:49 21.03.2023 (обновлено: 21:04 21.03.2023)
По мнению главы столичного горсобрания, профильное образование позволит детям больше узнать о профессии, азы которой им предстоит изучать в университете, и стать специалистами высокого уровня в будущем.
СУХУМ, 21 мар - Sputnik.
Советская система образования устарела и не соответствует времени, в школах Абхазии нужно вводить профильное обучение, считает преподаватель физмата АГУ, председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия. Его статья опубликована
в газете "Республика Абхазия".
Разделение школьников на профили обучения уже зарекомендовало себя в России, Великобритании, США и других странах.
"Обучение в профильном классе с углубленным изучением необходимых предметов способствует повышению качества и эффективности обязательного школьного образования, учитывает интересы, склонности и потребности обучающегося. У школьников появляется возможность получения углубленных знаний по выбранному ряду предметов, что повышает собственную конкурентоспособность при поступлении в вузы и положительно отражается на мотивации к обучению", - написал Осия.
Для этого нужно будет поменять саму структуру образования - поделить 11 лет обучения на среднюю (9 классов) и старшую школы (10 и 11 классы). Первые девять лет можно оставить без изменений, пояснил Осия, по их окончании можно выдавать аттестат о среднем образовании, а для поступления в вуз школьникам нужно будет закончить профильный класс.
Начать воплощать изменения в жизнь, заявил глава столичного горсобрания, можно в Сухуме. При этом, так как ни она сухумская школа не сможет содержать профильные классы по всем направлениям, нужно ввести "межшкольную миграцию" - свободный переход в другую школу, в которой есть нужный класс. При этом следует учесть, что какой-то процент учеников не успеет определиться с будущей профессией к окончанию 9 класса.
Дмитрий Осия пояснил, что изменения потребуют большой подготовки - необходимо будет предусмотреть работу школьных психологов, которые помогут детям выбрать профессию, организовать возможность для школьников самостоятельно передвигаться по городу.
"Хочу отметить, что любые изменения приводят к определённым сложностям на начальном этапе, однако школьная миграция позволит возродить эффективность системы образования в старших классах для лучшей подготовки учеников к поступлению в вузы", - подытожил Дмитрий Осия.