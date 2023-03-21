https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/osiya-zayavil-o-neobkhodimosti-vvedeniya-profilnogo-obrazovaniya-v-abkhazii-1044776571.html

Осия оценил плюсы введения профильного образования в Абхазии

Осия оценил плюсы введения профильного образования в Абхазии

По мнению главы столичного горсобрания, профильное образование позволит детям больше узнать о профессии, азы которой им предстоит изучать в университете, и... 21.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-21T20:49+0300

2023-03-21T20:49+0300

2023-03-21T21:04+0300

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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Советская система образования устарела и не соответствует времени, в школах Абхазии нужно вводить профильное обучение, считает преподаватель физмата АГУ, председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия. Его статья опубликована в газете "Республика Абхазия"."Обучение в профильном клас­се с углубленным изучением необходимых предметов спо­собствует повышению качества и эффективности обязательного школьного образования, учи­тывает интересы, склонности и потребности обучающегося. У школьников появляется возмож­ность получения углубленных знаний по выбранному ряду предметов, что повышает соб­ственную конкурентоспособ­ность при поступлении в вузы и положительно отражается на мотивации к обучению", - написал Осия.Для этого нужно будет поменять саму структуру образования - поделить 11 лет обучения на среднюю (9 классов) и старшую школы (10 и 11 классы). Первые девять лет можно оставить без изменений, пояснил Осия, по их окончании можно выдавать аттестат о среднем образовании, а для поступления в вуз школьникам нужно будет закончить профильный класс.Начать воплощать изменения в жизнь, заявил глава столичного горсобрания, можно в Сухуме. При этом, так как ни она сухумская школа не сможет содержать профильные классы по всем направлениям, нужно ввести "межшкольную миграцию" - свободный переход в другую школу, в которой есть нужный класс. При этом следует учесть, что какой-то процент учеников не успеет определиться с будущей профессией к окончанию 9 класса.Дмитрий Осия пояснил, что изменения потребуют большой подготовки - необходимо будет предусмотреть работу школьных психологов, которые помогут детям выбрать профессию, организовать возможность для школьников самостоятельно передвигаться по городу. "Хочу отметить, что любые из­менения приводят к определён­ным сложностям на начальном этапе, однако школьная мигра­ция позволит возродить эффек­тивность системы образования в старших классах для лучшей подготовки учеников к посту­плению в вузы", - подытожил Дмитрий Осия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/gabliya-rasskazal-o-planakh-po-vnedreniyu-v-shkolakh-abkhazii-profilnogo-obucheniya-1044441220.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/razvitie-yazyka-i-profilnoe-obuchenie-plany-minprosa-v-2023-godu-1043816875.html

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