https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/zavershen-pervyy-etap-rekonstruktsii-rynka-v-tkuarchale-1045777332.html
Завершен первый этап реконструкции рынка в Ткуарчале
Завершен первый этап реконструкции рынка в Ткуарчале
Реконструкция ткуарчалского районного рынка началась в ноябре прошлого года. 12.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-12T20:37+0300
2023-05-12T20:37+0300
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Первый этап реконструкции ткуарчалского рынка завершен на 99%, рассказал в интервью радио Sputnik глава администрации района Исидор Дочия.По его словам, реконструкция самого здания обошлась в 22 миллиона рублей. Впереди второй этап – необходимо снести все ветхие павильоны на территории рынка и построить 20 новых продуктовых и 20 вещевых магазинов. Процесс будет разделен на два этапа. Часть работ планируют завершить в этом году, часть - в следующем.По словам Дочия, планируется, что внутри крытого рынка будет примерно 150 рабочих мест.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/glavnyy-chetverg-dochiya-ob-investitsionnykh-proektakh-v-tkuarchale-remonte-dorogi-v-akarmaru--1045748866.html
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абхазия, новости, ткуарчальский район
Завершен первый этап реконструкции рынка в Ткуарчале
20:37 12.05.2023 (обновлено: 20:51 12.05.2023)
Реконструкция ткуарчалского районного рынка началась в ноябре прошлого года.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik.
Первый этап реконструкции ткуарчалского рынка завершен на 99%, рассказал в интервью радио Sputnik
глава администрации района Исидор Дочия.
По его словам, реконструкция самого здания обошлась в 22 миллиона рублей. Впереди второй этап – необходимо снести все ветхие павильоны на территории рынка и построить 20 новых продуктовых и 20 вещевых магазинов.
Процесс будет разделен на два этапа. Часть работ планируют завершить в этом году, часть - в следующем.
По словам Дочия, планируется, что внутри крытого рынка будет примерно 150 рабочих мест.