https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/erdogan-izmenil-turtsiyu-izmenit-li-turtsiya-erdoganu-1045778307.html

Эрдоган изменил Турцию: изменит ли Турция Эрдогану

Эрдоган изменил Турцию: изменит ли Турция Эрдогану

На финишной прямой турецких выборов — их давно уже называют "самыми важными выборами в мире в этом году" — разгорелся неожиданный скандал из-за России. 13.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-13T09:50+0300

2023-05-13T09:50+0300

2023-05-13T09:50+0300

колумнисты

политика

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/17/1043739751_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_474215150539e42fc0264f8e37bbd14a.jpg

Кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу обратился к "дорогим русским друзьям" с обвинениями в том, что они "стоят за монтажом, заговорами, контентом deepfake и записями, которые вчера были разоблачены" в Турции, пишет Петр Акопов для РИА Новости.Кремль, естественно, отверг все домыслы о вмешательстве в выборы, а на следующий день и президент Эрдоган призвал Кылычдароглу "постыдиться" заявлений о российском участии. Оппозиционер ответил, что у него есть конкретные доказательства причастности русских к распространению фейков, и понятно, что в оставшиеся до выборов считанные часы эта тема будет в Турции в центре внимания.Но дело, конечно, не в клипах, а в том, что сама тема вмешательства внешних сил в выборы используется обеими сторонами для того, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. И если Эрдоган и его министр внутренних дел говорят о вмешательстве США, то оппозиция не придумала ничего лучше, чем попытаться в ответ заявить о "влиянии Москвы". Но сделала это крайне неудачно, потому что с доказательствами игры Запада против Эрдогана нет никаких проблем, а вот искать русский след в турецких выборах бесполезно.Штаты и Европа уже много лет не скрывают своего недовольства Эрдоганом, и есть серьезные основания считать, что они были как минимум в курсе попытки его свержения летом 2016-го. В этом году посол США встречался с Кылычдароглу, чем вызвал гнев Эрдогана, а ведущие западные медиа открыто желают поражения турецкому президенту. Его, как и любого неугодного политика, обзывают "вторым Путиным", думая тем самым дискредитировать в глазах обывателей. Но даже на западную публику такое сравнение уже не слишком работает, а в той же Турции оно скорее будет комплиментом для Эрдогана.Да, нынешние выборы станут самыми сложными для Эрдогана — он вполне может и не избраться в первом туре (как в 2018-м), и тогда впервые придется проводить второй. Более того, Эрдоган может даже проиграть второй тур. И его сменит Кылычдароглу? И да и нет, потому что кандидат оппозиции уже обещал провести политическую реформу и сделать Турцию парламентской республикой, каковой она и была до того, как Эрдоган вернул президентскую. То есть в случае избрания Кылычдароглу станет, по сути, временным президентом — переходным на пути к парламентскому правлению. Однако одновременно с президентскими выборами проходят также парламентские — и если оппозиционная коалиция не получит большинства (а такой исход более чем вероятен), никакой реформы не будет. Парламентская форма правления уже была в истории Турции, но практически всегда она заканчивалась военным переворотом. И только один раз отказ от парламентского правления произошел мирным путем — во время реформы Эрдогана.В Турции, как и в России, есть сторонники парламентского правления — и их там гораздо больше, чем у нас. Но аргументы в пользу правления многопартийного коалиционного правительства (а другого в парламентской Турции не получится) очень шаткие, и Эрдоган как раз делает ставку на то, что большинство выскажется за сохранение сильной президентской власти (поддержав его на выборах). Для России желательна победа Эрдогана и его блока, но не будет особой трагедии даже при их поражении. Однако только в том случае, если смена руководства и формы правления не приведет к нестабильности, хаосу или параличу власти в Турции, а в случае победы разношерстной коалиции, стоящей за Кылычдароглу (объединенной больше по принципу "против кого дружим"), риски неуправляемости куда выше, чем при переизбрании Эрдогана.А попытки представить турецкие выборы противостоянием России и Запада исходят в основном от англосаксов, но они сейчас сознательно пытаются превратить весь мир в поле битвы с Россией. Но чем больше усилий они прилагают к этому, тем хуже у них получается, тем больше стран стремятся к укреплению если не собственной автономости, то многовекторности своей политики, к уменьшению зависимости от Запада. В случае с Турцией — при всей как бы прозападности коллективного Кылычдароглу — никакого разворота к Западу даже в случае проигрыша Эрдогана не произойдет.Не только по причине того, что "Запад уже не тот", а потому что за 20 лет нынешний турецкий президент сумел серьезнейшим образом изменить страну, сделать ее внешнюю политику глобальной, туркоцентричной и самостоятельной. Масштаб произошедших при Эрдогане изменений таков, что — в сочетании с имперскими традициями и стремлением турок к суверенитету — практически гарантирует сохранение в целом национально ориентированной самостоятельной внешней политики. А значит, и тесных отношений с великим соседом, Россией. Именно в этом, с нашей точки зрения, и состоит главная историческая заслуга Эрдогана — вне зависимости от исхода завтрашних выборов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/erdogan-dostal-nagan-turtsiya-prigotovilas-k-posledney-skhvatke-1045682748.html

турция

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

колумнисты, политика, турция, в мире