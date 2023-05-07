https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/erdogan-dostal-nagan-turtsiya-prigotovilas-k-posledney-skhvatke-1045682748.html

Эрдоган достал наган: Турция приготовилась к последней схватке

Эрдоган достал наган: Турция приготовилась к последней схватке

Президентские выборы в Турции должны пройти не позже 14 мая 2023 года. Победитель будет руководить страной следующие пять лет. 07.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-07T11:30+0300

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Президентские выборы — последняя возможность определить будущее страны самостоятельно, уверяет турецкая оппозиция. Соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу даже призвал сторонников в случае его победы не выходить на улицу 14 мая, чтобы избежать провокаций. О том, что происходит в Анкаре, для РИА Новости разбирался Михаил Катков.Здоровье и властьВ конце апреля Реджепу Тайипу Эрдогану во время интервью с журналистами стало плохо. Тут же возникли слухи о тяжелом состоянии здоровья президента. Говорили про инсульт, рак желудка. В администрации все это опровергли, сославшись на легкую простуду. Но сторонники действующего главы государства в социальных сетях не скрывали тревоги.Эрдоган их успокоил, продемонстрировав, что находится в прекрасной форме. Уже на следующий день после инцидента он вместе Владимиром Путиным дистанционно поучаствовал в церемонии доставки топлива на АЭС "Аккую".Затем с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым посетил технологическую выставку Teknofest, где сообщил представителям СМИ, что с ним все хорошо, и назвал имена кандидатов для первого в стране полета на МКС. Окончательно сомнения в жизненной силе президента развеялись после выступлений на многотысячных митингах в Анкаре, Стамбуле и Измире.Зато развернулись споры о переходе к парламентской форме правления. Оппозиция призывает ослабить президентские полномочия, чтобы вернуть свободу судам и СМИ, нормализовать отношения с США, возобновить попытки вступить в Евросоюз. Эрдоган обвиняет противников в том, что они строят предвыборную кампанию на расколе общества и нестабильной экономике, ведут страну в прошлое, в то время как он — в будущее.Опрос опросу розньПрезидент не сомневается, что победит в первом туре. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил: США и Евросоюз приказали оппозиции сместить Эрдогана, но все решит народ.Шансы у кандидатов примерно равные. По данным исследовательского института Bulgu Research, за 76-летнего Кемаля Кылычдароглу готовы проголосовать 49,5% избирателей, а за 69-летнего Эрдогана — 41,5%. Во втором туре преимущество тоже у оппозиционера — 51,4%. Однако у социологического центра Optimar противоположные результаты: во втором туре у Эрдогана 51,4%.За неделю до голосования, 7 мая, в Стамбуле оба кандидата должны провести массовые митинги. Эрдоган выступит в саду Нации на территории бывшего аэропорта Ататюрка, Кылычдароглу — в парке Мальтепе Орхангази. "Мы не позволим украсть выборы. Мы совершенно не доверяем ни Эрдогану, ни Высшей избирательной комиссии. Поэтому последние полтора года мы работали над тем, чтобы защитить от нарушений все избирательные участки", — предупреждает Кылычдароглу.Взгляд со стороныЭти выборы станут самыми трудными для Эрдогана, уверен телеканал France 24. Страна в кризисе после разрушительного землетрясения, унесшего жизни свыше 50 тысяч человек.По мнению аналитиков американского издания The Intercept, Эрдоган — прагматичный экономический реформатор, превратившийся за 20 лет правления в авторитарного лидера. Но если оппозиция не заручится поддержкой курдов, победы ей не видать.В The Washington Post указывают: даже если Эрдоган проиграет, новые власти не смогут быстро переформатировать страну. Во-первых, у экс-президента останется влиятельная парламентская партия, во-вторых, политические институты развивались под его контролем около 20 лет и не в состоянии перестроиться за несколько месяцев.Издание Politico называет Кылычдароглу "турецким Ганди", ожидает глубоких реформ после его победы, однако признает, что в стране сильны антизападные настроения. И в любом случае первоочередной задачей избранного президента станут не государственные преобразования, а преодоление экономического кризиса (инфляция все еще выше 40%) и ликвидация последствий землетрясения.Не смертельная битваОпрошенные РИА Новости эксперты подтверждают: шансы Кылычдароглу и Эрдогана на победу примерно равны. И вряд ли кто-то из них выиграет в первом туре."Против лидера оппозиции, например, тот факт, что он алевит, — в глубинке за него не проголосуют. Поначалу выступал за сотрудничество с Западом, что тоже многим не нравилось, но недавно высказался и за дружбу с Россией. С другой стороны — сплоченность оппозиции не сулит Эрдогану легкой прогулки. И никто не знает, кого поддержат избиратели за границей, а их около пяти процентов", — отмечает ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов.И все же он отдает предпочтение во втором туре Эрдогану, так как тот способен подключить мощные информационные ресурсы, чтобы рассорить оппозицию по национальному и религиозному признаку. "Он будет одновременно выступать на митинге, по телевизору, радио… Даже из кофемолки", — подчеркивает Образцов.С другой стороны — электорат Эрдогана страдает от экономического кризиса, из которого его лидер пока не может найти выхода, напоминает турецкий политический аналитик Икбаль Дюрре. К тому же ведущая политическая сила курдов "Демократическая партия народов" решила поддержать Кылычдароглу, что принесет ему 10-15% голосов."Если бы в выборах участвовали только Эрдоган и Кылычдароглу, действующий президент сумел бы переизбраться, потому что он самый популярный политик в стране. Однако мы имеем дело с коалициями. Эрдоган опирается на ультрарелигиозные и националистические силы, его противник — на тех, кто с ними не согласен", — уточняет Дюрре.Собеседники РИА Новости не считают землетрясение и слухи о болезни Эрдогана решающими факторами. Хотя подземные толчки задели в общей сложности 10% населения, ни для кого не были секретом сейсмическая опасность и коррупция турецких чиновников. Другое дело, что главным образом пострадали города, которые считаются опорой Эрдогана, — это может сказаться на итогах голосования.Вместе с тем, по мнению экспертов, западные СМИ специально сгущают краски вокруг будущего Турции из-за стремления Эрдогана придерживаться независимого внешнеполитического курса, а не идти на поводу у США и их союзников. По словам Дюрре, в случае переизбрания он, наоборот, может привнести в политическую жизнь республики больше демократии и примириться с парламентом.

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