Первая судья абхазка: история Аллы Авидзба

В разные годы она была следователем в Ткуарчале, возглавляла Сухумский городской суд, была председателем Верховного суда, стояла у истоков формирования современной судебной системы.13 мая, в день столетия образования судов Абхазии общей юрисдикции, о жизни и профессиональном пути Аллы Авидзба, читайте в материаSputnik.Сария Кварацхелия, SputnikОтец - главный человекАлла Авидзба родилась в селе Нижняя Эшера. Родители расстались, когда ей исполнился год, а два ее брата учились в младших классах.Отец, Отар Авидзба, был председателем колхоза, пользовался беспрекословным авторитетом в родном селе. Именно он занимался воспитанием детей и сыграл ключевую роль в формировании личности будущей судьи.Он был хорошим охотником и рыболовом, каждое лето возил дочь в горы.Зимние каникулы она вместе с отцом проводила в Москве - посещали театры, музеи. Так Отар Авидзба приобщал дочь к культуре."Я горжусь своим отцом. Все мои старания в учебе и работе были направлены на то, чтобы не подвести его, его труд и любовь, вложенные в меня”, - признается она.В 1954 году оба ее брата погибли от взрыва оставшейся после Великой Отечественной войны мины на Санчарском перевале. Тогда маленькая Алла помогла справиться с горем отцу. Отар Авидзба умер после Отечественной войны народа Абхазии. Он не смог пережить потерю третьего сына - Руслана Авидзба, пропавшего без вести в Мартовском наступлении.Хотела стать журналистомС детства бывшая судья увлекалась художественной литературой, сочиняла стихи, сценарии для школьных постановок. Она хотела стать журналистом, но на выбор профессии повлияли отец и бабушка по материнской линии.“Хотя родители были в разводе, но бабушка брала меня летом с собой в Звандрипш. И она рассказывала очень много о моем дедушке - Игнате Вардания. Он был наркомом юстиции и прокурором республики. С 1930 по 1934 годы - председателем Верховного суда, руководил судебной реформой. В 1937 году по обвинению в членстве организации, руководимой Нестором Лакоба, дедушка был расстрелян. В 1956 году был реабилитирован. Бабушка десять лет провела в Сибири с женами остальных репрессированных. Эти рассказы повлияли на мой выбор профессии”, - поясняет она.И окончив Сухумскую среднюю школу № 2, Авидзба поступает на юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова.“Не успела я окончить вуз, через месяц пошла работать в Сухумскую районную прокуратуру на общественных началах”, - вспоминает она.“Первый труп жареный, второй - вареный”В 23 года Алла Авидзба была назначена старшим следователем прокуратуры в Ткуарчале. Отец не стал, по ее словам, хлопотать, чтобы дочка осталась в столице, это противоречило его принципам. Молодой следователь попала в дружелюбный коллектив, который возглавлял Алексей Эмухвари, интеллигентный и помогающий и добрым советом, и делом.Алле Авидзба приходилось работать без выходных.“Я круглые сутки пахала: и на грузовиках возила на экспертизу трупы, человеческие органы после вскрытия, если было подозрение на отравление. Первый труп у меня был "жареный": муж инсценировал несчастный случай, убил жену и бросил на печку. Второй труп был "вареный" - женщина споткнулась, упала в котел с кипящей водой и сварилась. Я проводила экспертизу, было ли это убийством или несчастным случаем. В шахтах происходили завалы, погибали шахтеры. Приходилось спускаться в шахту, проводить осмотр на месте происшествия. Словом, работа следователя была очень трудоемкая”, - вспоминает она.Первая женщина-судьяВ 1974 году Алла Авидзба вышла замуж. Через год родился сын, но это не помешало ей в 25 лет стать судьей Сухумского народного суда. В историю абхазской судебной системы она вошла, как первая абхазка судья и вторая женщина судья. В Советском союзе как раз снизили возрастной ценз для судей, поэтому 25-летняя Авидзба и здесь стала самой молодой вершительницей правосудия. В то время судьи работали на износ, они держали в уме сотни бумаг и параграфов - компьютеров еще не было. “Председатели и судьи никогда не стремились к внешней яркости жизни. Они любили суд, но не ради положения в обществе. Они не были простыми исполнителями, податливыми служащими. Мои наставники просто делали свою работу, и не думали о себе. С первого дня я знала, что в суд идут за справедливостью, а судья, не имеющий знаний, не может ее отстоять и защитить, на него легче влиять со стороны, ибо такой судья не всегда уверен в принимаемом решении и легко соглашается с суфлерами”, - отметила Авидзба.Справедливость и беспристрастность - главные принципы в работе Аллы Отаровны. Об этом говорит и то, что за 30 лет ее судейства не было ни одной отмены приговора. Бывало и так, что многие приходили к председателю суда и просили, чтобы их дело вела именно Авидзба, так как были уверены, что она примет справедливое решение.За 30 лет работы судьей, она рассмотрела много громких дел. Были и заказные убийства, и процессы с участием "воров в законе". "Судья - это прежде всего труд, надо много знать и хотеть много знать. Не за властью судьи приходят. Для судьи не может быть иной власти, кроме закона. Ни один руководитель, под руководством которого я работала, начиная с Владислава Григорьевича, и авторитет которых основывался на уважении и доверии, никогда не пытался самоутвердиться за счет демонстративного неуважения к кому-либо. Мы были уверены в их компетентности и адекватности. Это был истинный и заслуженный авторитет", - подчеркивает Авидзба. Послевоенные годы и роль Владислава АрдзинбаСудебные и правоохранительные органы после окончания Отечественной войны народа Абхазии оказались в тяжелых условиях. Работали в разрушенных помещениях без света, транспорта, зарплаты. Однако, по словам Аллы Авидзба, все были счастливы и верили в лучшую жизнь.Бывшая судья рассказывает, как к работе привлекали лучших студентов юрфака АГУ. Молодые кадры трудились наравне со взрослыми в сложной криминогенной обстановке в Абхазии. Многие из них сегодня - профессиональные судьи ВС.Сформированная в послевоенное время судебная система действовала эффективно и организованно. И важную роль в этом сыграл первый президент Владислав Ардзинба, с которым Авидзба была знакома еще до войны и отношения с которым были построены на взаимном уважении и авторитете.“По своей инициативе Ардзинба изыскивал материальные средства для восстановления нормальной деятельности судов. Благодаря ему была издана бюллетень Верховного суда на русском и абхазском языках, выписывалась юридическая литература, журналы. Впервые судьи Абхазии были обеспечены судейскими мантиями, именно по инициативе Владислава Григорьевича. С ним обсуждались вопросы подготовки судебной реформы, проект первой части ГК и другие правовые вопросы, и всегда инициатором этих встреч был Ардзинба. Он интересовался проблемами судов. Он оказывал помощь без демонстрации в СМИ. Никогда Ардзинба не вмешивался в судебную деятельность, не просил помочь кому-то, не было давления или преследования. Аналогично было и со стороны Парламента, при мне были золотые составы Парламента. Послевоенная судебная власть, действительно, была независимой”, - подчеркнула Алла Отаровна.После президентских выборов 2004 года Алла Авидзба подала прошение об отставке и добровольно сложила с себя полномочия председателя Верховного суда. Причины этого решения она оставляет без комментариев. Однако, как признается сама Авидзба, это было самое сложное решение в ее жизни, “но иначе поступить не могла”.Сто лет судамСегодня в обществе принято ругать систему правосудия. По мнению Аллы Авидзба, многое, действительно, изменилось после ухода Владислава Ардзинба.Алла Авидзба поздравила судей, работников аппарат и судей в отставке со столетием судов общей юрисдикции. "Желаю успехов в работе, семейного благополучия и всего самого доброго", - добавила она. 13 мая 1923 года было утверждено Положение о судоустройстве ССР Абхазии, которое послужило основой для создания ее судебной системы.
Алла Авидзба была первой абхазкой, ставшей судьей в Абхазии, второй женщиной судьей и самой молодой вершительницей правосудия во всем Союзе - всего в 25 лет она начала работать в системе.
В разные годы она была следователем в Ткуарчале, возглавляла Сухумский городской суд, была председателем Верховного суда, стояла у истоков формирования современной судебной системы.
13 мая, в день столетия образования судов Абхазии общей юрисдикции, о жизни и профессиональном пути Аллы Авидзба, читайте в материаSputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Отец - главный человек
Алла Авидзба родилась в селе Нижняя Эшера. Родители расстались, когда ей исполнился год, а два ее брата учились в младших классах.
Отец, Отар Авидзба, был председателем колхоза, пользовался беспрекословным авторитетом в родном селе. Именно он занимался воспитанием детей и сыграл ключевую роль в формировании личности будущей судьи.
В 1954 году оба ее брата погибли от взрыва оставшейся после Великой Отечественной войны мины на Санчарском перевале. Тогда маленькая Алла помогла справиться с горем отцу.
Отар Авидзба умер после Отечественной войны народа Абхазии. Он не смог пережить потерю третьего сына - Руслана Авидзба, пропавшего без вести в Мартовском наступлении.
Хотела стать журналистом
С детства бывшая судья увлекалась художественной литературой, сочиняла стихи, сценарии для школьных постановок. Она хотела стать журналистом, но на выбор профессии повлияли отец и бабушка по материнской линии.
“Хотя родители были в разводе, но бабушка брала меня летом с собой в Звандрипш. И она рассказывала очень много о моем дедушке - Игнате Вардания. Он был наркомом юстиции и прокурором республики. С 1930 по 1934 годы - председателем Верховного суда, руководил судебной реформой. В 1937 году по обвинению в членстве организации, руководимой Нестором Лакоба, дедушка был расстрелян. В 1956 году был реабилитирован. Бабушка десять лет провела в Сибири с женами остальных репрессированных. Эти рассказы повлияли на мой выбор профессии”, - поясняет она.
В 23 года Алла Авидзба была назначена старшим следователем прокуратуры в Ткуарчале. Отец не стал, по ее словам, хлопотать, чтобы дочка осталась в столице, это противоречило его принципам.
“Он был коммунистом, и никогда в жизни не просил за меня ни по учебе, ни в работе - он всегда знал, что это сделает из меня карманного сотрудника. И мне такой подход помог в жизни - ни от кого не зависеть, не идти на поводу”, - уверена Авидзба.
Молодой следователь попала в дружелюбный коллектив, который возглавлял Алексей Эмухвари, интеллигентный и помогающий и добрым советом, и делом.
Алле Авидзба приходилось работать без выходных.
“Я круглые сутки пахала: и на грузовиках возила на экспертизу трупы, человеческие органы после вскрытия, если было подозрение на отравление. Первый труп у меня был "жареный": муж инсценировал несчастный случай, убил жену и бросил на печку. Второй труп был "вареный" - женщина споткнулась, упала в котел с кипящей водой и сварилась. Я проводила экспертизу, было ли это убийством или несчастным случаем. В шахтах происходили завалы, погибали шахтеры. Приходилось спускаться в шахту, проводить осмотр на месте происшествия. Словом, работа следователя была очень трудоемкая”, - вспоминает она.
В 1974 году Алла Авидзба вышла замуж. Через год родился сын, но это не помешало ей в 25 лет стать судьей Сухумского народного суда. В историю абхазской судебной системы она вошла, как первая абхазка судья и вторая женщина судья.
В Советском союзе как раз снизили возрастной ценз для судей, поэтому 25-летняя Авидзба и здесь стала самой молодой вершительницей правосудия.
“Я оказалась самой молодой судьей в Абхазии. В моем становлении в профессии сыграли огромную роль мои наставники. Это Анри Джергения, Шалва Аршба, Заур Барциц и многие другие. Они делились со мной знаниями и судебным опытом. Помогли адаптироваться в судебной системе, культуре и с ролью судьи. В коллективе пресекалось любое подхалимство, заискивание перед руководством, зависть, лицемерие и доносы”, - подчеркнула Алла Авидзба.
В то время судьи работали на износ, они держали в уме сотни бумаг и параграфов - компьютеров еще не было.
“Председатели и судьи никогда не стремились к внешней яркости жизни. Они любили суд, но не ради положения в обществе. Они не были простыми исполнителями, податливыми служащими. Мои наставники просто делали свою работу, и не думали о себе. С первого дня я знала, что в суд идут за справедливостью, а судья, не имеющий знаний, не может ее отстоять и защитить, на него легче влиять со стороны, ибо такой судья не всегда уверен в принимаемом решении и легко соглашается с суфлерами”, - отметила Авидзба.
Справедливость и беспристрастность - главные принципы в работе Аллы Отаровны. Об этом говорит и то, что за 30 лет ее судейства не было ни одной отмены приговора. Бывало и так, что многие приходили к председателю суда и просили, чтобы их дело вела именно Авидзба, так как были уверены, что она примет справедливое решение.
За 30 лет работы судьей, она рассмотрела много громких дел. Были и заказные убийства, и процессы с участием "воров в законе".
"Судья - это прежде всего труд, надо много знать и хотеть много знать. Не за властью судьи приходят. Для судьи не может быть иной власти, кроме закона. Ни один руководитель, под руководством которого я работала, начиная с Владислава Григорьевича, и авторитет которых основывался на уважении и доверии, никогда не пытался самоутвердиться за счет демонстративного неуважения к кому-либо. Мы были уверены в их компетентности и адекватности. Это был истинный и заслуженный авторитет", - подчеркивает Авидзба.
Послевоенные годы и роль Владислава Ардзинба
Судебные и правоохранительные органы после окончания Отечественной войны народа Абхазии оказались в тяжелых условиях. Работали в разрушенных помещениях без света, транспорта, зарплаты. Однако, по словам Аллы Авидзба, все были счастливы и верили в лучшую жизнь.
“До работы часто приходилось добираться из Нового района пешком по шпалам. Помню, как спешила и боялась опоздать на инаугурацию Владислава Григорьевича, и шла пешком из Нового района минут 40, сапоги промокли, так в них и простояла всю церемонию”, - вспоминает она.
Бывшая судья рассказывает, как к работе привлекали лучших студентов юрфака АГУ. Молодые кадры трудились наравне со взрослыми в сложной криминогенной обстановке в Абхазии. Многие из них сегодня - профессиональные судьи ВС.
Сформированная в послевоенное время судебная система действовала эффективно и организованно. И важную роль в этом сыграл первый президент Владислав Ардзинба, с которым Авидзба была знакома еще до войны и отношения с которым были построены на взаимном уважении и авторитете.
“По своей инициативе Ардзинба изыскивал материальные средства для восстановления нормальной деятельности судов. Благодаря ему была издана бюллетень Верховного суда на русском и абхазском языках, выписывалась юридическая литература, журналы. Впервые судьи Абхазии были обеспечены судейскими мантиями, именно по инициативе Владислава Григорьевича. С ним обсуждались вопросы подготовки судебной реформы, проект первой части ГК и другие правовые вопросы, и всегда инициатором этих встреч был Ардзинба. Он интересовался проблемами судов. Он оказывал помощь без демонстрации в СМИ. Никогда Ардзинба не вмешивался в судебную деятельность, не просил помочь кому-то, не было давления или преследования. Аналогично было и со стороны Парламента, при мне были золотые составы Парламента. Послевоенная судебная власть, действительно, была независимой”, - подчеркнула Алла Отаровна.
После президентских выборов 2004 года Алла Авидзба подала прошение об отставке и добровольно сложила с себя полномочия председателя Верховного суда. Причины этого решения она оставляет без комментариев. Однако, как признается сама Авидзба, это было самое сложное решение в ее жизни, “но иначе поступить не могла”.
Сто лет судам
Сегодня в обществе принято ругать систему правосудия. По мнению Аллы Авидзба, многое, действительно, изменилось после ухода Владислава Ардзинба.
“Никогда за время моей работы я не слышала ни от сторон, ни от подсудимых и их родственников недовольство. То же самое могу сказать о СМИ. Никогда не сталкивалась с такими понятиями, как давление и преследование в отношении себя. Все знали, что со мной это не пройдет. И сегодня нужно оставаться верными букве и духу закона, ведь слишком дорога цена Победы и слишком дорога потеря Независимости”, - уверена Авидзба.
Алла Авидзба поздравила судей, работников аппарат и судей в отставке со столетием судов общей юрисдикции.
"Желаю успехов в работе, семейного благополучия и всего самого доброго", - добавила она.
13 мая 1923 года было утверждено Положение о судоустройстве ССР Абхазии, которое послужило основой для создания ее судебной системы.