https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/pervaya-sudya-abkhazka-istoriya-ally-avidzba-1045783916.html

Первая судья абхазка: история Аллы Авидзба

Первая судья абхазка: история Аллы Авидзба

Алла Авидзба была первой абхазкой, ставшей судьей в Абхазии, второй женщиной судьей и самой молодой вершительницей правосудия во всем Союзе - всего в 25 лет... 13.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-13T17:44+0300

2023-05-13T17:44+0300

2023-05-13T19:15+0300

суд

верховный суд абхазии

в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/0d/1045780709_0:24:629:378_1920x0_80_0_0_f130fa3b67d74cc24c5b16551eb96965.jpg

В разные годы она была следователем в Ткуарчале, возглавляла Сухумский городской суд, была председателем Верховного суда, стояла у истоков формирования современной судебной системы.13 мая, в день столетия образования судов Абхазии общей юрисдикции, о жизни и профессиональном пути Аллы Авидзба, читайте в материаSputnik.Сария Кварацхелия, SputnikОтец - главный человекАлла Авидзба родилась в селе Нижняя Эшера. Родители расстались, когда ей исполнился год, а два ее брата учились в младших классах.Отец, Отар Авидзба, был председателем колхоза, пользовался беспрекословным авторитетом в родном селе. Именно он занимался воспитанием детей и сыграл ключевую роль в формировании личности будущей судьи.Он был хорошим охотником и рыболовом, каждое лето возил дочь в горы.Зимние каникулы она вместе с отцом проводила в Москве - посещали театры, музеи. Так Отар Авидзба приобщал дочь к культуре."Я горжусь своим отцом. Все мои старания в учебе и работе были направлены на то, чтобы не подвести его, его труд и любовь, вложенные в меня”, - признается она.В 1954 году оба ее брата погибли от взрыва оставшейся после Великой Отечественной войны мины на Санчарском перевале. Тогда маленькая Алла помогла справиться с горем отцу. Отар Авидзба умер после Отечественной войны народа Абхазии. Он не смог пережить потерю третьего сына - Руслана Авидзба, пропавшего без вести в Мартовском наступлении.Хотела стать журналистомС детства бывшая судья увлекалась художественной литературой, сочиняла стихи, сценарии для школьных постановок. Она хотела стать журналистом, но на выбор профессии повлияли отец и бабушка по материнской линии.“Хотя родители были в разводе, но бабушка брала меня летом с собой в Звандрипш. И она рассказывала очень много о моем дедушке - Игнате Вардания. Он был наркомом юстиции и прокурором республики. С 1930 по 1934 годы - председателем Верховного суда, руководил судебной реформой. В 1937 году по обвинению в членстве организации, руководимой Нестором Лакоба, дедушка был расстрелян. В 1956 году был реабилитирован. Бабушка десять лет провела в Сибири с женами остальных репрессированных. Эти рассказы повлияли на мой выбор профессии”, - поясняет она.И окончив Сухумскую среднюю школу № 2, Авидзба поступает на юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова.“Не успела я окончить вуз, через месяц пошла работать в Сухумскую районную прокуратуру на общественных началах”, - вспоминает она.“Первый труп жареный, второй - вареный”В 23 года Алла Авидзба была назначена старшим следователем прокуратуры в Ткуарчале. Отец не стал, по ее словам, хлопотать, чтобы дочка осталась в столице, это противоречило его принципам. Молодой следователь попала в дружелюбный коллектив, который возглавлял Алексей Эмухвари, интеллигентный и помогающий и добрым советом, и делом.Алле Авидзба приходилось работать без выходных.“Я круглые сутки пахала: и на грузовиках возила на экспертизу трупы, человеческие органы после вскрытия, если было подозрение на отравление. Первый труп у меня был "жареный": муж инсценировал несчастный случай, убил жену и бросил на печку. Второй труп был "вареный" - женщина споткнулась, упала в котел с кипящей водой и сварилась. Я проводила экспертизу, было ли это убийством или несчастным случаем. В шахтах происходили завалы, погибали шахтеры. Приходилось спускаться в шахту, проводить осмотр на месте происшествия. Словом, работа следователя была очень трудоемкая”, - вспоминает она.Первая женщина-судьяВ 1974 году Алла Авидзба вышла замуж. Через год родился сын, но это не помешало ей в 25 лет стать судьей Сухумского народного суда. В историю абхазской судебной системы она вошла, как первая абхазка судья и вторая женщина судья. В Советском союзе как раз снизили возрастной ценз для судей, поэтому 25-летняя Авидзба и здесь стала самой молодой вершительницей правосудия. В то время судьи работали на износ, они держали в уме сотни бумаг и параграфов - компьютеров еще не было. “Председатели и судьи никогда не стремились к внешней яркости жизни. Они любили суд, но не ради положения в обществе. Они не были простыми исполнителями, податливыми служащими. Мои наставники просто делали свою работу, и не думали о себе. С первого дня я знала, что в суд идут за справедливостью, а судья, не имеющий знаний, не может ее отстоять и защитить, на него легче влиять со стороны, ибо такой судья не всегда уверен в принимаемом решении и легко соглашается с суфлерами”, - отметила Авидзба.Справедливость и беспристрастность - главные принципы в работе Аллы Отаровны. Об этом говорит и то, что за 30 лет ее судейства не было ни одной отмены приговора. Бывало и так, что многие приходили к председателю суда и просили, чтобы их дело вела именно Авидзба, так как были уверены, что она примет справедливое решение.За 30 лет работы судьей, она рассмотрела много громких дел. Были и заказные убийства, и процессы с участием "воров в законе". "Судья - это прежде всего труд, надо много знать и хотеть много знать. Не за властью судьи приходят. Для судьи не может быть иной власти, кроме закона. Ни один руководитель, под руководством которого я работала, начиная с Владислава Григорьевича, и авторитет которых основывался на уважении и доверии, никогда не пытался самоутвердиться за счет демонстративного неуважения к кому-либо. Мы были уверены в их компетентности и адекватности. Это был истинный и заслуженный авторитет", - подчеркивает Авидзба. Послевоенные годы и роль Владислава АрдзинбаСудебные и правоохранительные органы после окончания Отечественной войны народа Абхазии оказались в тяжелых условиях. Работали в разрушенных помещениях без света, транспорта, зарплаты. Однако, по словам Аллы Авидзба, все были счастливы и верили в лучшую жизнь.Бывшая судья рассказывает, как к работе привлекали лучших студентов юрфака АГУ. Молодые кадры трудились наравне со взрослыми в сложной криминогенной обстановке в Абхазии. Многие из них сегодня - профессиональные судьи ВС.Сформированная в послевоенное время судебная система действовала эффективно и организованно. И важную роль в этом сыграл первый президент Владислав Ардзинба, с которым Авидзба была знакома еще до войны и отношения с которым были построены на взаимном уважении и авторитете.“По своей инициативе Ардзинба изыскивал материальные средства для восстановления нормальной деятельности судов. Благодаря ему была издана бюллетень Верховного суда на русском и абхазском языках, выписывалась юридическая литература, журналы. Впервые судьи Абхазии были обеспечены судейскими мантиями, именно по инициативе Владислава Григорьевича. С ним обсуждались вопросы подготовки судебной реформы, проект первой части ГК и другие правовые вопросы, и всегда инициатором этих встреч был Ардзинба. Он интересовался проблемами судов. Он оказывал помощь без демонстрации в СМИ. Никогда Ардзинба не вмешивался в судебную деятельность, не просил помочь кому-то, не было давления или преследования. Аналогично было и со стороны Парламента, при мне были золотые составы Парламента. Послевоенная судебная власть, действительно, была независимой”, - подчеркнула Алла Отаровна.После президентских выборов 2004 года Алла Авидзба подала прошение об отставке и добровольно сложила с себя полномочия председателя Верховного суда. Причины этого решения она оставляет без комментариев. Однако, как признается сама Авидзба, это было самое сложное решение в ее жизни, “но иначе поступить не могла”.Сто лет судамСегодня в обществе принято ругать систему правосудия. По мнению Аллы Авидзба, многое, действительно, изменилось после ухода Владислава Ардзинба.Алла Авидзба поздравила судей, работников аппарат и судей в отставке со столетием судов общей юрисдикции. "Желаю успехов в работе, семейного благополучия и всего самого доброго", - добавила она. 13 мая 1923 года было утверждено Положение о судоустройстве ССР Абхазии, которое послужило основой для создания ее судебной системы.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Сария Кварацхелия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg

Сария Кварацхелия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сария Кварацхелия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg

суд, верховный суд абхазии, абхазия