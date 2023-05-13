https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/sereznyy-kozyr-komu-peredali-klyuchi-ot-kryma--1045789829.html

"Серьезный козырь": кому передали ключи от Крыма

"Серьезный козырь": кому передали ключи от Крыма

Вековые традиции, колоссальный опыт, большая зона ответственности — сегодня исполняется 240 лет Черноморскому флоту России. 13.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-13T18:40+0300

2023-05-13T18:40+0300

2023-05-13T18:56+0300

аналитика

россия

черноморский флот

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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Черноморский флот России - наиболее воюющее формирование в составе ВМФ. О том, какие задачи оно выполняет сейчас, читайте в материале Андрея Коца для РИА Новости.Два с половиной векаТринадцатого мая 1783-го 11 вымпелов Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крыма, где позже заложили Севастополь. С этого и начался Черноморский флот.Главным противником здесь традиционно была Турция. Флот активно применяли во всех конфликтах с Османской империей в XVIII-XIX веках. После героической первой обороны в 1854-1855-м за Севастополем закрепилась слава города русских моряков.В Первую мировую моряки-черноморцы контролировали всю акваторию, а также оказывали поддержку Румынскому и Кавказскому фронтам. Совершали походы к Босфору и берегам Малой Азии, проводили успешные военные операции.Перед Великой Отечественной флот располагал одним линкором, пятью крейсерами, тремя лидерами, 14 эсминцами, 47 подводными лодками, 15 тральщиками, четырьмя канонерскими лодками, двумя сторожевиками, минным заградителем, 34 торпедными катерами, вспомогательными судами. Плюс 625 самолетов ВВС. Моряки сыграли важную роль в обороне Одессы, Севастополя, Керченско-Феодосийской десантной операции, обороне Кавказа, освобождении Новороссийска.В послевоенные годы черноморцы обеспечивали присутствие вымпела ВМФ СССР, участвовали в международных миссиях, активно защищали интересы страны. После распада Союза столкнулись с нехваткой финансирования и почти лишились севастопольской базы. Тем не менее корабли удалось сохранить.Флотилия внесла свой вклад в принуждение Грузии к миру в 2008-м и в контртеррористическую операцию в Сирии. Разумеется, моряки воюют и на Украине.180 ударовПервые удары по позициям ВСУ нанесли в ночь на 24 февраля 2022-го. Фрегаты, малые ракетные корабли и дизель-электрические субмарины "Варшавянки" отстрелялись "Калибрами" по критической инфраструктуре украинских войск, поражая аэродромы, штабы, арсеналы и места сосредоточения живой силы.Именно вымпелы ЧФ наравне с дальней авиацией стали той самой "длинной рукой", которая позволяет уничтожать цели на всей территории Украины.Используют также береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". Вообще-то, они предназначены для уничтожения кораблей, однако ими вполне успешно бьют и по наземным целям.Всего подразделения береговых ракетно-артиллерийских войск поразили 70 объектов. Благодаря активности Черноморского флота украинские корабли, по сути, оказались заперты в портах.Не обошлось без потерь. За 15 месяцев черноморцы лишились нескольких вымпелов, в том числе флагманского ракетного крейсера "Москва", большого десантного корабля "Саратов", нескольких катеров.На страже КрымаВ феврале 2022-го на необорудованное побережье в районе Бердянска высадили десант. Морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады с ходу вступили в бой и захватили обширный плацдарм, с которого началось освобождение Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, десантники участвовали в штурме Волновахи, одними из первых входили в Мариуполь.Матросы и офицеры 810-й бригады всегда шли на штурм впереди остальных, грамотно вели разведку, действовали тактически неожиданно и смело. Продвигались там, где другие подразделения отступали. А снайперы круглые сутки не давали украинским боевикам поднять головы.Силы флота успешны не только в наступлении, но и в обороне. Именно они прикрывают Крым от атак с воды и воздуха.Подводные и надводные беспилотники ВСУ постоянно атакуют. Но у флота есть морские робототехнические комплексы.Эта техника выполняет множество задач. А их у Черноморского флота сегодня хватает. Поэтому зарубежные аналитики нередко называют его "одним из важнейших козырей России".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/morskie-drony-nato-rvutsya-k-sevastopolyu-chem-otvetit-rossiya-1045466625.html

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аналитика, россия, черноморский флот