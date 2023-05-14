https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/kulturnaya-afisha-abkhazii-organnyy-kontsert-spektakli-i-vystavka-1045802936.html

Культурная афиша Абхазии: органный концерт, спектакли и выставка

Культурная афиша Абхазии: органный концерт, спектакли и выставка

Афиша культурных событий Абхазии на неделю - с 15 по 21 мая. 14.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-14T20:17+0300

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Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.Сария Кварацхелия, SputnikКультурная неделя в Абхазии откроется выставкой и презентацией книги “Абхазия. Ардзинба. Свобода” в Сухумском Центральном выставочном зале 15 мая в 13:00. Экспозиция будет доступна до 20 мая.В Абхазском государственном драмтеатре 16 мая в 19:00 состоится спектакль “Сариа” в постановке режиссера Мадины Аргун. Спектакль о судьбе жены Нестора Лакоба Сарии Лакоба основан на пьесе кабардинского драматурга Зарины Кануковой.19 мая в 19:00 - “Семейный портрет с посторонним” по пьесе современного драматурга Степана Лобозерова. Режиссером-постановщиком выступил Алхас Шамба. Это история о том, как завхоз сельского клуба поселил приехавшего из города художника на постой в семью своей девушки, и о том, как все переворачивается с ног на голову в тот момент, когда он понимает, что художник увлекся его возлюбленной.В Абхазском молодежном театре 17 мая в 19:00 покажут постановку “После захода солнца”. Режиссер-постановщик - Эсма Джениа. Это история о дружбе, вражде и любовной трагедии. В трехчасовой постановке более пяти музыкальных номеров, много танцев и пародий.В Русском театре драмы имени Искандера на следующей неделе предстоит ряд спектаклей.Два концерта ожидаются и в Государственной филармонии в Сухуме:17 мая в 18:00 - концерт ансамбля “Эрцаху”19 мая в 19:00 - концерт Рустама НахушеваЗавершится культурная неделя органным концертом в Пицундском храме. Он пройдет 21 мая в 17:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/rusdram-pokazhet-spektakl-v-arkhangelske-1045740420.html

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