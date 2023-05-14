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Начальник ГАИ Абхазии освобожден от занимаемой должности
Начальник ГАИ Абхазии освобожден от занимаемой должности
Авария, к которой погибли пять человек в возрасте от 25 до 35 лет, произошла ночью в субботу, 13 мая. Водитель машины не справился с управлением и врезался в... 14.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-14T22:20+0300
2023-05-14T22:20+0300
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба освободил начальника ГАИ Абхазии Родика Базба от занимаемой должности в связи со смертельной аварией, произошедшей 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также от занимаемых должностей были освобождены двое его заместителей - Рауль Хагба и Алхас Еник, а также начальник госавтоинспекции Гудаутского РОВД Инал Агрба. Кроме того, начальнику отдела милиции по Гудаутскому району Зосме Гицба был объявлен выговор. Временно исполняющим обязанности начальника ГАИ назначен подполковник милиции Лоу Инал-ипа. Авария, к которой погибли пять человек, произошла ночью в субботу, 13 мая, в районе села Абгархук Гудаутского района. Водитель машины не справился с управлением и врезался в бетонный забор.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/pyatero-chelovek-pogibli-v-avarii-v-gudautskom-rayone-1045790814.html
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Начальник ГАИ Абхазии освобожден от занимаемой должности
22:20 14.05.2023 (обновлено: 22:38 14.05.2023)
Авария, к которой погибли пять человек в возрасте от 25 до 35 лет, произошла ночью в субботу, 13 мая. Водитель машины не справился с управлением и врезался в бетонный забор.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik.
Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба освободил начальника ГАИ Абхазии Родика Базба от занимаемой должности в связи со смертельной аварией, произошедшей 13 мая. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Также от занимаемых должностей были освобождены двое его заместителей - Рауль Хагба и Алхас Еник, а также начальник госавтоинспекции Гудаутского РОВД Инал Агрба.
Кроме того, начальнику отдела милиции по Гудаутскому району Зосме Гицба был объявлен выговор.
Временно исполняющим обязанности начальника ГАИ назначен подполковник милиции Лоу Инал-ипа.
Авария, к которой погибли пять человек, произошла ночью в субботу, 13 мая, в районе села Абгархук Гудаутского района. Водитель машины не справился с управлением и врезался в бетонный забор.