https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/nachalnik-gai-abkhazii-osvobozhden-ot-zanimaemoy--1045805136.html

Начальник ГАИ Абхазии освобожден от занимаемой должности

Начальник ГАИ Абхазии освобожден от занимаемой должности

Авария, к которой погибли пять человек в возрасте от 25 до 35 лет, произошла ночью в субботу, 13 мая. Водитель машины не справился с управлением и врезался в... 14.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-14T22:20+0300

2023-05-14T22:20+0300

2023-05-14T22:38+0300

в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102974/25/1029742529_0:13:2001:1138_1920x0_80_0_0_3cacb323871abd4a38ed9d796f5042c5.jpg

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба освободил начальника ГАИ Абхазии Родика Базба от занимаемой должности в связи со смертельной аварией, произошедшей 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также от занимаемых должностей были освобождены двое его заместителей - Рауль Хагба и Алхас Еник, а также начальник госавтоинспекции Гудаутского РОВД Инал Агрба. Кроме того, начальнику отдела милиции по Гудаутскому району Зосме Гицба был объявлен выговор. Временно исполняющим обязанности начальника ГАИ назначен подполковник милиции Лоу Инал-ипа. Авария, к которой погибли пять человек, произошла ночью в субботу, 13 мая, в районе села Абгархук Гудаутского района. Водитель машины не справился с управлением и врезался в бетонный забор.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/pyatero-chelovek-pogibli-v-avarii-v-gudautskom-rayone-1045790814.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия