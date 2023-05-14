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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 мая
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 мая
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять антициклон с северо-запада. 14.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-14T18:39+0300
2023-05-14T18:39+0300
2023-05-14T18:41+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. В понедельник, 15 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 мая
18:39 14.05.2023 (обновлено: 18:41 14.05.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. В понедельник, 15 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, туман.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.