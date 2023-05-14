https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-15-maya-1045801370.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 мая

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 мая

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять антициклон с северо-запада. 14.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-14T18:39+0300

2023-05-14T18:39+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. В понедельник, 15 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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