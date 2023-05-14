https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/ushel-iz-zhizni-zasluzhennyy-artist-abkhazii-valeriy-cholaria-1045800447.html

Ушел из жизни Заслуженный артист Абхазии Валерий Чолариа

Ушел из жизни Заслуженный артист Абхазии Валерий Чолариа

Заслуженному артисту Республики Абхазия, журналисту и публицисту Валерию Чолариа было 75 лет. 14.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-14T16:19+0300

2023-05-14T16:19+0300

2023-05-14T16:19+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. В воскресенье, 14 мая, из жизни ушел Заслуженный артист Республики Абхазия, журналист и публицист Валерий Чолариа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии. Его двоюродный брат Борис Чолария поделился с корреспондентом Sputnik воспоминаниями о том, каким Валерий Чолариа был в семье и работе. "Он был от природы интеллигентным человеком, сдержанным и доброжелательным. Он был старшим в семье из пятерых братьев и вел себя как предводитель. Учился он в школе села Патрахуца, а после перешел в среднюю школу села Агубедиа. Видимо, Бог ему многое дал. Прекрасно писал статьи и пел великолепно", - рассказал Чолария.Он также добавил, что Валерий Чолариа попал в Государственный ансамбль Абхазии случайно. После окончания филологического факультета он начал работать в газете "Аԥсны ҟаԥшь" ("Красная Абхазия" - прим.ред) и дорос до журналиста, который писал очерки на разные темы, среди которых были новости культуры.Во время одного из таких рабочих посещений Госансамбля, руководитель коллектива Василий Царгуш обратил внимание на хороший слух и голос журналиста. Валерию Чолариа разрешили в свободное время посещать репетиции и впоследствии наняли на работу."Ему хорошо удавалась абхазская народная музыка. Параллельно он освещал все выезды Госансамбля за рубеж, поддерживал информационно и выступал с ними на одной сцене. Был певцом второго голоса. Писал оттуда репортажи о гастролях, которые публиковали абхазские газеты. По возвращении он успевал делать аналитические пресс-релизы", - отметил Борис Чолариа.Валерий Чолариа родился 25 июля 1947 г. в селе Агубедиа Очамчирского района. Он автор множества книг о деятелях песенно-танцевальной культуры Абхазии, в том числе, "Сменив черкеску на камуфляж", "Танец и душа", "Композитор Чепелянский", "Рожденная для танца", "Служение искусству", "Певец Закан Халваш".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/ushla-iz-zhizni-eks-ministr-zdravookhraneniya-abkhazii-lyudmila-avidzba-1045793328.html

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