https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/ushel-iz-zhizni-zasluzhennyy-artist-abkhazii-valeriy-cholaria-1045800447.html
Ушел из жизни Заслуженный артист Абхазии Валерий Чолариа
Ушел из жизни Заслуженный артист Абхазии Валерий Чолариа
Заслуженному артисту Республики Абхазия, журналисту и публицисту Валерию Чолариа было 75 лет. 14.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-14T16:19+0300
2023-05-14T16:19+0300
2023-05-14T16:19+0300
в абхазии
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СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. В воскресенье, 14 мая, из жизни ушел Заслуженный артист Республики Абхазия, журналист и публицист Валерий Чолариа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии. Его двоюродный брат Борис Чолария поделился с корреспондентом Sputnik воспоминаниями о том, каким Валерий Чолариа был в семье и работе. "Он был от природы интеллигентным человеком, сдержанным и доброжелательным. Он был старшим в семье из пятерых братьев и вел себя как предводитель. Учился он в школе села Патрахуца, а после перешел в среднюю школу села Агубедиа. Видимо, Бог ему многое дал. Прекрасно писал статьи и пел великолепно", - рассказал Чолария.Он также добавил, что Валерий Чолариа попал в Государственный ансамбль Абхазии случайно. После окончания филологического факультета он начал работать в газете "Аԥсны ҟаԥшь" ("Красная Абхазия" - прим.ред) и дорос до журналиста, который писал очерки на разные темы, среди которых были новости культуры.Во время одного из таких рабочих посещений Госансамбля, руководитель коллектива Василий Царгуш обратил внимание на хороший слух и голос журналиста. Валерию Чолариа разрешили в свободное время посещать репетиции и впоследствии наняли на работу."Ему хорошо удавалась абхазская народная музыка. Параллельно он освещал все выезды Госансамбля за рубеж, поддерживал информационно и выступал с ними на одной сцене. Был певцом второго голоса. Писал оттуда репортажи о гастролях, которые публиковали абхазские газеты. По возвращении он успевал делать аналитические пресс-релизы", - отметил Борис Чолариа.Валерий Чолариа родился 25 июля 1947 г. в селе Агубедиа Очамчирского района. Он автор множества книг о деятелях песенно-танцевальной культуры Абхазии, в том числе, "Сменив черкеску на камуфляж", "Танец и душа", "Композитор Чепелянский", "Рожденная для танца", "Служение искусству", "Певец Закан Халваш".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/ushla-iz-zhizni-eks-ministr-zdravookhraneniya-abkhazii-lyudmila-avidzba-1045793328.html
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Ушел из жизни Заслуженный артист Абхазии Валерий Чолариа
Заслуженному артисту Республики Абхазия, журналисту и публицисту Валерию Чолариа было 75 лет.
СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. В воскресенье, 14 мая, из жизни ушел Заслуженный артист Республики Абхазия, журналист и публицист Валерий Чолариа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии.
Его двоюродный брат Борис Чолария поделился с корреспондентом Sputnik воспоминаниями о том, каким Валерий Чолариа был в семье и работе.
"Он был от природы интеллигентным человеком, сдержанным и доброжелательным. Он был старшим в семье из пятерых братьев и вел себя как предводитель. Учился он в школе села Патрахуца, а после перешел в среднюю школу села Агубедиа. Видимо, Бог ему многое дал. Прекрасно писал статьи и пел великолепно", - рассказал Чолария.
Он также добавил, что Валерий Чолариа попал в Государственный ансамбль Абхазии случайно. После окончания филологического факультета он начал работать в газете "Аԥсны ҟаԥшь" ("Красная Абхазия" - прим.ред) и дорос до журналиста, который писал очерки на разные темы, среди которых были новости культуры.
Во время одного из таких рабочих посещений Госансамбля, руководитель коллектива Василий Царгуш обратил внимание на хороший слух и голос журналиста. Валерию Чолариа разрешили в свободное время посещать репетиции и впоследствии наняли на работу.
"Ему хорошо удавалась абхазская народная музыка. Параллельно он освещал все выезды Госансамбля за рубеж, поддерживал информационно и выступал с ними на одной сцене. Был певцом второго голоса. Писал оттуда репортажи о гастролях, которые публиковали абхазские газеты. По возвращении он успевал делать аналитические пресс-релизы", - отметил Борис Чолариа.
Валерий Чолариа родился 25 июля 1947 г. в селе Агубедиа Очамчирского района. Он автор множества книг о деятелях песенно-танцевальной культуры Абхазии, в том числе, "Сменив черкеску на камуфляж", "Танец и душа", "Композитор Чепелянский", "Рожденная для танца", "Служение искусству", "Певец Закан Халваш".