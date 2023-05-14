https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/ushla-iz-zhizni-eks-ministr-zdravookhraneniya-abkhazii-lyudmila-avidzba-1045793328.html

Скончалась Людмила Авидзба

Скончалась Людмила Авидзба

Людмила Борисовна Авидзба занимала пост министра здравоохранения Абхазии с 1999 по 2005 год. 14.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-14T11:24+0300

2023-05-14T11:24+0300

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СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Экс-министр здравоохранения Абхазии Людмила Авидзба ушла из жизни в возрасте 76 лет."У нее было хорошее медицинское образование, и она была человеком особой теплоты и внимания. Я ее знал с ранней юности. У нас есть родственные и дружеские связи. По работе я тоже знал ее давно – еще с того периода, когда курировал здравоохранение. Она работала тогда главным врачом стоматологической поликлиники. Уже в послевоенное время, в мою бытность премьер-министром, я представил ее на пост министра здравоохранения, и 3-4 года нам довелось поработать вместе", - вспомнил Цугба.По его словам, Людмила Авидзба была ответственным человеком, любящим порядок. Сфера здравоохранения страны, которая в то время находилось в упадке, при ней начала возрождаться. Несмотря на нехватку специалистов, ей удалось собрать коллектив и наладить работу ведомства, она сумела улучшить процесс лечения людей.Цугба добавил, что Авидзба пользовалась уважением среди врачей и младшего медицинского персонала. Она смогла бы сделать гораздо больше, если не настигшая ее онкология."Проклятая болезнь ее сломила. Она была вынуждена уйти с должности министра здравоохранения, но долго возглавляла лабораторию по борьбе со СПИДом. Для республики это было новое дело, и она смогла организовать эту лабораторию. Оказывала врачебную, диагностическую и консультативную помощь всем нуждающимся", - рассказал Цугба.Он уверен, что система здравоохранения Абхазии потеряла в лице Людмилы Авидзба не только хорошего специалиста, но и прекрасного организатора работы в этой области.Вне работы, добавил Цугба, Авидзба была хорошей матерью, которая воспитала двух дочерей. Родственники, друзья и соседи сильно ее любили, так как с ней всегда было приятно общаться и она в любой момент была готова прийти на помощь."Она была заботливой. Откровенно говоря, прийти к ней в гости, было одним удовольствием. Она была радушной хозяйкой, хорошей родственницей и подругой. Светлая ей память. Я приношу глубокие соболезнования всем ее родным", - сказал Вячеслав Цугба.В официальных аккаунтах Минздрава Абхазии в социальных сетях действующий глава ведомства Эдуард Бутба также выразил соболезнования семье Людмилы Авидзба."Глубоко опечален уходом из жизни Людмилы Борисовны. По признанию коллег, проработавших с ней долгие годы, Людмила Борисовна была профессионалом своего дела, внимательным и неравнодушным, добросовестным и мудрым человеком и руководителем", - в частности, написал Бутба.Людмила Авидзба родилась 10 июля 1946 года в Новом Афоне. В 1968 году она окончила Московский медицинский стоматологический институт. В разные периода своей деятельности работала врачом-стоматологом Новоафонской больницы, заведовала поликлиническим отделением Новоафонского больнично-поликлинического объединения, была главврачом Республиканской детской стоматологической поликлиники, замминистра и министром здравоохранения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/takie-obstoyatelstva-kogoniya-i-adleyba-o-razvitii-onkologicheskoy-sluzhby-abkhazii--1045446842.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/abkhaziya-prostitsya-s-istorikom-ivanom-tsushba--1045749420.html

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