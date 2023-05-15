https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/kristina-ozgan-rasskazala-o-popravkakh-k-zakonu-ob-energetike-1045818364.html

Кристина Озган рассказала о поправках к закону "Об энергетике"

Кристина Озган рассказала о поправках к закону "Об энергетике"

В 2021 году была утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации... 15.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-15T17:10+0300

2023-05-15T17:10+0300

2023-05-15T17:39+0300

энергетическая отрасль абхазии

электроснабжение

абхазия

экономика

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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Разработка и утверждение нормативных актов в сфере энергетики предусмотрены в рамках Программы гармонизации законодательств Абхазии и России и Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения, объяснила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Озган сказала, что в рамках программы разработан законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике". Он содержит положения, направленные на создание передающих сетей за счет источников, не относящихся к государственным, с сохранением государственной собственности."Принятие законопроекта позволит устранить существующие неточности, в действующем законе, определить условия государственно-частного партнерства в сфере энергетики и создать условия для создания новых передающих сетей, что имеет важное значение в условиях дефицита передающих мощностей и отсутствия у единого оператора средств, необходимых для строительства новых линий и поддержания энергетического хозяйства в нормативном состоянии", – подчеркнула министр.Кристина Озган также подчеркнула, что в апреле 2022 года правительство приняло постановление, которое установило новые тарифы на потребление электроэнергии с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2026 года."Принятию данного постановления предшествовала работа по оценке текущего состояния энергетического хозяйства, расчеты сумм расходов на текущее содержание, модернизацию хозяйства. Расчет тарифа произведен на основании утвержденной методологии расчета обоснованного тарифа на электроэнергию", – заметила она.Несмотря на то, что уровень собираемости по новым тарифам пока низкий, доход "Черноморэнерго" увеличился в два раза, заметила Озган и добавила, что тарифная сетка предусматривает возможность применения социального тарифа в зависимости от объема потребления и наличия прибора учета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/protiv-privatizatsii-v-parlamente-prinyali-popravki-v-zakon-ob-elektroenergetike-1045363677.html

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электроснабжение, абхазия, экономика