https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/proekt-iskusstvo-bez-granits-predstavili-uchenikam-vspomogatelnoy-shkoly-v-sukhume-1045810554.html

Проект "Искусство без границ" представили ученикам вспомогательной школы в Сухуме

Проект "Искусство без границ" представили ученикам вспомогательной школы в Сухуме

Проект "Искусство без границ" реализуется фондом "Ашана" совместно с автором идеи Анной Савиловой, Русским драматическим театром и при информационной поддержке... 15.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-15T18:30+0300

2023-05-15T18:30+0300

2023-05-15T19:08+0300

в абхазии

культурно-благотворительный фонд "ашана"

спасем жизнь вместе

абхазия

"искусство без границ"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/0f/1045811806_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b151bd648450bdcdee813bb5196c1eab.jpg

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" представил проект "Искусство без границ" в вспомогательной школе Сухума 15 маяСвоими мечтами с директором фонда Мактиной Джинджолия поделились учащиеся Сухумской вспомогательной школы. Ребята мечтают удачно окончить школу, стать поварами, певцами, врачами и просто жить полноценной жизнью.Проект "Искусство без границ" нацелен показать эффективную интеграцию детей с ограниченными возможностями в социальные и культурные сферы общества. В проекте могут принять участие подопечные "Ашана" и все желающие граждане до 18 лет с ограниченными возможностями. Все, что нужно сделать для этого – прислать свои истории на тему "Мои мечты" на почту.Все истории будут опубликованы на сайте Sputnik Абхазия и на площадках фонда, а несколько из них будут отобраны режиссером РУСДРАМа и лягут в основу инклюзивного спектакля с участием актеров театра, детей с ограниченными возможностями здоровья и приглашенной звезды.Сроки подачи заявки – до 31 мая, отправить истории можно на почту iskusstvobezgranits@gmail.com. Истории могут быть в печатном, видео- и аудиоформате.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/istoriya-o-mechtakh-v-press-tsentre-sputnik-rasskazali-o-proekte-iskusstvo-bez-granits-1044954234.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана", спасем жизнь вместе, абхазия, "искусство без границ"