https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/proekt-iskusstvo-bez-granits-predstavili-uchenikam-vspomogatelnoy-shkoly-v-sukhume-1045810554.html
Проект "Искусство без границ" представили ученикам вспомогательной школы в Сухуме
Проект "Искусство без границ" представили ученикам вспомогательной школы в Сухуме
Проект "Искусство без границ" реализуется фондом "Ашана" совместно с автором идеи Анной Савиловой, Русским драматическим театром и при информационной поддержке... 15.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-15T18:30+0300
2023-05-15T18:30+0300
2023-05-15T19:08+0300
в абхазии
культурно-благотворительный фонд "ашана"
спасем жизнь вместе
абхазия
"искусство без границ"
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" представил проект "Искусство без границ" в вспомогательной школе Сухума 15 маяСвоими мечтами с директором фонда Мактиной Джинджолия поделились учащиеся Сухумской вспомогательной школы. Ребята мечтают удачно окончить школу, стать поварами, певцами, врачами и просто жить полноценной жизнью.Проект "Искусство без границ" нацелен показать эффективную интеграцию детей с ограниченными возможностями в социальные и культурные сферы общества. В проекте могут принять участие подопечные "Ашана" и все желающие граждане до 18 лет с ограниченными возможностями. Все, что нужно сделать для этого – прислать свои истории на тему "Мои мечты" на почту.Все истории будут опубликованы на сайте Sputnik Абхазия и на площадках фонда, а несколько из них будут отобраны режиссером РУСДРАМа и лягут в основу инклюзивного спектакля с участием актеров театра, детей с ограниченными возможностями здоровья и приглашенной звезды.Сроки подачи заявки – до 31 мая, отправить истории можно на почту iskusstvobezgranits@gmail.com. Истории могут быть в печатном, видео- и аудиоформате.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/istoriya-o-mechtakh-v-press-tsentre-sputnik-rasskazali-o-proekte-iskusstvo-bez-granits-1044954234.html
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культурно-благотворительный фонд "ашана", спасем жизнь вместе, абхазия, "искусство без границ"
культурно-благотворительный фонд "ашана", спасем жизнь вместе, абхазия, "искусство без границ"
Проект "Искусство без границ" представили ученикам вспомогательной школы в Сухуме
18:30 15.05.2023 (обновлено: 19:08 15.05.2023)
Проект "Искусство без границ" реализуется фондом "Ашана" совместно с автором идеи Анной Савиловой, Русским драматическим театром и при информационной поддержке Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" представил проект "Искусство без границ" в вспомогательной школе Сухума 15 мая
Своими мечтами с директором фонда Мактиной Джинджолия поделились учащиеся Сухумской вспомогательной школы. Ребята мечтают удачно окончить школу, стать поварами, певцами, врачами и просто жить полноценной жизнью.
"Самое главное – никогда не сдаваться. Если ты будешь стараться, у тебя все будет хорошо. После школы у меня много планов, я обязательно буду заниматься собой, ходить на море, заниматься физкультурой, а затем, может, я буду и на сцене выступать", – сказал ученик школы Анри.
Проект "Искусство без границ" нацелен показать эффективную интеграцию детей с ограниченными возможностями в социальные и культурные сферы общества. В проекте могут принять участие подопечные "Ашана" и все желающие граждане до 18 лет с ограниченными возможностями. Все, что нужно сделать для этого – прислать свои истории на тему "Мои мечты" на почту.
Все истории будут опубликованы на сайте Sputnik Абхазия и на площадках фонда, а несколько из них будут отобраны режиссером РУСДРАМа и лягут в основу инклюзивного спектакля с участием актеров театра, детей с ограниченными возможностями здоровья и приглашенной звезды.
Сроки подачи заявки – до 31 мая, отправить истории можно на почту iskusstvobezgranits@gmail.com
. Истории могут быть в печатном, видео- и аудиоформате.