https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-16-maya-1045817909.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 мая

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 мая

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южного отрога антициклона. 15.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-15T16:35+0300

2023-05-15T16:35+0300

2023-05-15T17:23+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/13/1043210476_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_20de3be7fb5afc0d5db3eb18740be802.jpg

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Во вторник, 16 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии