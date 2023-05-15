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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 мая
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 мая
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южного отрога антициклона. 15.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-15T16:35+0300
2023-05-15T16:35+0300
2023-05-15T17:23+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Во вторник, 16 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 мая
16:35 15.05.2023 (обновлено: 17:23 15.05.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южного отрога антициклона.
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Во вторник, 16 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.