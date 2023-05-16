https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/akhba-o-pogode-v-abkhazii-do-kontsa-maya-zhdem-uluchsheniya-1045823025.html

Ахба о погоде в Абхазии до конца мая: ждем улучшения

Ахба о погоде в Абхазии до конца мая: ждем улучшения

Какая погода установится в Абхазии в последний весенний месяц, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета Абхазии по экологии... 16.05.2023, Sputnik Абхазия

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Ахба о погоде в Абхазии до конца мая: ждем улучшения Ахба о погоде в Абхазии до конца мая: ждем улучшения

Погода во второй половине мая будет более устойчивой, чем в первой половине. "Вторая половина мая будет теплее, и осадков будет меньше. С 15 по 18 мая – без осадков. 19-21 мая и-за перепадов атмосферного давления и температуры моря будут непродолжительные осадки, но не такие, как мы наблюдали в первой половине мая. В прошлую субботу, допустим, за сутки выпала месячная норма осадков", – рассказала Ахба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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