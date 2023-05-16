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Ахба о погоде в Абхазии до конца мая: ждем улучшения
Ахба о погоде в Абхазии до конца мая: ждем улучшения
Какая погода установится в Абхазии в последний весенний месяц, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета Абхазии по экологии... 16.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-16T11:00+0300
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Ахба о погоде в Абхазии до конца мая: ждем улучшения
Ахба о погоде в Абхазии до конца мая: ждем улучшения
Погода во второй половине мая будет более устойчивой, чем в первой половине. "Вторая половина мая будет теплее, и осадков будет меньше. С 15 по 18 мая – без осадков. 19-21 мая и-за перепадов атмосферного давления и температуры моря будут непродолжительные осадки, но не такие, как мы наблюдали в первой половине мая. В прошлую субботу, допустим, за сутки выпала месячная норма осадков", – рассказала Ахба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Ахба о погоде в Абхазии до конца мая: ждем улучшения
11:00 16.05.2023 (обновлено: 12:20 16.05.2023)
Какая погода установится в Абхазии в последний весенний месяц, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета Абхазии по экологии Лариса Ахба.
Погода во второй половине мая будет более устойчивой, чем в первой половине.
"Вторая половина мая будет теплее, и осадков будет меньше. С 15 по 18 мая – без осадков. 19-21 мая и-за перепадов атмосферного давления и температуры моря будут непродолжительные осадки, но не такие, как мы наблюдали в первой половине мая. В прошлую субботу, допустим, за сутки выпала месячная норма осадков", – рассказала Ахба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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