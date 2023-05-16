https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/medali-dvukh-dobrovoltsev-iz-yuzhnoy-osetii-peredali-muzeyu-boevoy-slavy-v-sukhume-1045834426.html

Медали двух добровольцев из Южной Осетии передали Музею Боевой Славы в Сухуме

Медали двух добровольцев из Южной Осетии передали Музею Боевой Славы в Сухуме

Валерий Хубулов и Алан Джиоев были добровольцами во время Отечественной войны народа Абхазии. 16.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-16T14:50+0300

2023-05-16T14:50+0300

2023-05-16T16:35+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Именные медали добровольцев из Южной Осетии Валерия Хубулова и Алана Джиоева передали Музею Боевой Славы имени Ардзинба во вторник, 16 мая.Директор Музея Боевой Славы Мзия Бейя поблагодарила представителей Южной Осетии за передачу наградных медалей. Она отметила, что это значимое событие для музея."Мы несказанно рады этому событию. Это высокое доверие, которое мы постараемся оправдать", – подчеркнула Бейя.Валерий Хубулов был первым министром обороны Южной Осетии, был одним из руководителей самообороны во время грузинской агрессии в Южной Осетии в 1991 году. Когда началась Отечественная война народа Абхазии, он одним из первых прибыл на помощь братскому абхазскому народу. Группа Хубулова принимала активное участие в боях на Гагрском и Гумистинском направлениях. Доброволец был награжден орденом Леона. Хубулов был убит неустановленными лицами в 1998 году. В 2010 году он посмертно был награжден орденом "Уацамонга" Республики Южная Осетия.Алан Джиоев – участник отражения грузинской агрессии на Южную Осетию в 1991 году и участник Отечественной войны народа Абхазии. Он вместе вместе с группой добровольцев из 120 человек прибыл в Абхазию летом 1993 года. Джиоев воевал на Гумистинском фронте. В ноябре 1993 года он трагически погиб. Алан Джиоев был удостоен воинской награды Южной Осетии "Уацамонга" за мужество и героизм, проявленные при защите Южной Осетии в 1991 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/proyavili-sebya-samootverzhenno-alikhanty-ob-uchastii-osetin-v-otechestvennoy-voyne-abkhazii-1041821774.html

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