https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/proyavili-sebya-samootverzhenno-alikhanty-ob-uchastii-osetin-v-otechestvennoy-voyne-abkhazii-1041821774.html

Проявили себя самоотверженно: Алиханты об участии осетин в Отечественной войне Абхазии

Проявили себя самоотверженно: Алиханты об участии осетин в Отечественной войне Абхазии

Двадцать девять лет назад, 30 сентября 1993 года, народ Абхазии одержал победу в Отечественной войне против Грузии. 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T13:56+0300

2022-09-30T13:56+0300

2022-09-30T13:56+0300

в абхазии

абхазия

южная осетия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

день победы и независимости абхазии

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Вооруженный конфликт длился 413 дней, пишет Диана Козаева для Sputnik Южная Осетия.На помощь республике отправились сотни добровольцев со всего Северного Кавказа. Не осталась в стороне и Южная Осетия, которая в то время сама находилась в очень сложном положении. В республике только-только завершились боевые действия, с приходом российских миротворцев налаживался хрупкий мир.В Южной Осетии было сформировано несколько отрядов добровольцев, готовых принять участие в боевых действиях за освобождение Абхазии. В одну из таких групп под командованием легендарного командира Алана Джиоева (Парпат) попал и Валериан Алиханты, ныне врид руководителя Погранслужбы КГБ Южной Осетии."В 90-х годах, конкретно это был 1993 год, в Абхазии продолжались боевые действия. В Южной Осетии до этого были сформированы боевые отряды, это ребята из числа местных жителей, которые принимали участие в освободительной борьбе народа Абхазии. Я попал тогда в одну из групп, которую набирал Алан Джиоев. Он пользовался огромным уважением. Такие люди, наверное, рождаются раз в сто лет", – вспоминает Алиханты.По его словам, тогда в республике собралось порядка 60 человек, готовых отправиться в Абхазию. Это были хорошо подготовленные ребята, которые до этого участвовали в боевых действиях в самой Южной Осетии. Боевой отряд отправился сначала в Северную Осетию, а затем на самолете – в Абхазию. Их встречали в городе Гудаута на очень высоком уровне."Нас встречали высокопоставленные лица республики. Мы сами не ожидали такого приема. Мы разместились в одном из пансионатов. Кстати, он существует и сейчас, называется пансионат "Осетия". Там мы застали группу наших боевых товарищей из Северной Осетии", – сказал Валериан Мурадович.Он рассказал и о задачах, которые были поставлены перед добровольцами из Осетии, и подчеркнул, что они были достойно выполнены. При этом, отметил участник боевых действий, не было ни одного случая, чтобы осетинские ребята, которые приехали помочь абхазскому народу, струсили, поддались панике или недостойно себя повели."До нашего приезда в районе Гагры были очень ожесточенные боестолкновения, где, к сожалению, погибли наши ребята. И мы все были настроены помочь, оказать содействие и принять участие в этой борьбе. Ребята нашей группы очень самоотверженно и достойно проявили себя. Благодаря нашим профессиональным действиям, разведывательным мероприятиям к подготовке штурма, удалось взять некоторые высоты, которые были над Сухумом", – рассказал Алиханты.Их первым заданием было взять высоту под названием Шрома. Бойцы из Осетии провели доразведку, разведку, организовали всю необходимую работу. Была проведена артподготовка, а после работы авиаций, они, как отдельная югоосетинская штурмовая бригада, выдвинулись к высоте, чтобы выбить оттуда противника, овладеть и закрепиться на высоте."У нас все получилось. К сожалению, среди нас были раненые. Надо сказать, что с нами в одной группе выступали члены армянской и чеченской групп. Но наши ребята показали себя самоотверженно, очень достойно, и заняли эту стратегическую высоту. Спустя некоторое время мы передали ее и позиции, которые представляли оперативное значение, товарищам из Абхазии", – сказал бывший доброволец.Им удалось занять еще одну важную высоту – Цугуровку. Для ее взятия были проведены аналогичные действия."Мы также провели подготовку к штурму этой высоты, и спустя время организовали сам штурм. Для этого нам пришлось переправиться через довольно бурную реку Гумиста. К сожалению, были потери среди абхазских братьев. С этого боя мы тоже вышли очень достойно. Наши ребята показали такой героизм… Я им всем очень благодарен. Это мои боевые товарищи, мои боевые братья. К сожалению, многих уже нет с нами, в том числе и нашего командира, но они всегда в наших сердцах и мы о них помним", – говорит Алиханты.Во время одного из этих штурмов он встретил там и своего однополчанина – абхаза, с которым служил еще в советской армии."Был такой случай, когда мы брали высоту Шрома, я встретил своего однополчанина, который служил со мной срочную службу в западной группе войск. Это была группа советских войск Германии. Тогда еще ГДР была участником Варшавского договора. И вот мы встретились на этой высоте. Наверное, судьба распорядилась так, что мы после службы встретились в боевой обстановке", – рассказал он.К дню, когда Абхазия объявила о своей победе в Отечественной войне, группа, в составе которой воевал Валериан Мурадович, уже вернулась в Южную Осетию, но счастливые вести до них дошли быстро."К сожалению, в этот момент нас уже не было. Мы пробыли там в июне-июле 1993 года. У нас были определенные задачи, сроки на их выполнение, и после этого мы убыли обратно в Южную Осетию. И здесь продолжали свою службу. Мы тогда все были военнослужащие югоосетинских подразделений, и нужны были здесь. Но мы были проинформированы о Дне победы, смотрели по телевизору. В тот момент там были другие ребята, которые приехали туда после нас, уже другой поток добровольцев", – отметил он.По его словам, несмотря на прошедшие годы, он поддерживает связи с боевыми товарищами из Абхазии. Общаться, в основном, приходится по телефону. Но бывают и редкие, радостные встречи, когда абхазские друзья приезжают на праздники в Южную Осетию."Сам я последний раз был в Абхазии в 2010 году, после этого мне по долгу службы больше не довелось. Хотелось бы, конечно, там встретиться с ребятами. А так, мы на связи, общаемся, вспоминаем", – говорит он.Алиханты отмечает, что победа братского народа – это заслуга тысяч людей, в том числе и осетинских добровольцев."Конечно, мы однозначно внесли вклад, и это очень приятно. Но у нас нет в крови, чтобы мы хвалились. Это не только моя заслуга, это заслуга многих людей, дай бог им здоровья. Самое главное, что об этом помнит абхазский народ и ценит это. Мы ехали туда не за какими-то привилегиями, не за тем, чтобы нас хвалили. У нас было понимание, что необходимо помочь братскому народу, потому что мы сами через все это прошли чуть раньше. Это заслуга всех", – подчеркнул Валериан Мурадович.Алиханты пожелал Абхазии мира в это непростое и сложное время, процветания и достижения целей, а своим боевым товарищам и их семьям здоровья и благополучия.Операция Вооруженных сил Абхазии по освобождению оккупированных врагом территорий началась 17 сентября 1993 года. Спустя десять дней сентября был освобожден Сухум, группировка войск Госсовета Грузии была разгромлена.30 сентября Абхазская армия вышла к реке Ингур – на государственную границу с Грузией, где и водрузила абхазский флаг. Абхазия отстояла свою свободу и независимость.

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абхазия, южная осетия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), день победы и независимости абхазии