https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/forum-global-abkhazia-proshel-v-mediatsentre-mid-abkhazii-1045881503.html

Форум "Global Abkhazia" прошел в Медиацентре МИД Абхазии

Форум "Global Abkhazia" прошел в Медиацентре МИД Абхазии

Форум "Global Abkhazia", приуроченный к 30-летию Министерства иностранных дел Абхазии, состоялся в Медиацентре. 17.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-17T21:08+0300

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О том, какие актуальные вопросы международной повестки обсуждались на встрече в материале Sputnik Абхазия.Бадрак Авидзба, SputnikДискуссионный форумГлава МИД Абхазии Инал Ардзинба отметил, что форум Global Abkhazia был создан для того, чтобы обсуждать актуальные вопросы, обмениваться лучшими практиками с министерствами иностранных дел других стран.Ардзинба предложил обсудить вопросы, связанные с безопасностью в регионе и Женевскими дискуссиями."Трудно назвать Женеву нейтральным местом с определенного времени. Обсуждались возможности в этом контексте минской площадки. На это многие западные участники заявили, что не хотят ехать в Минск", – отметил глава МИД.Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев поблагодарил Инала Ардзинба за приглашение принять участие в форуме."Очень полезный формат встречи организовали наши абхазские друзья. Это очень важно для нас, так как сегодня мы живем в очень сложное время. Я считаю, мы должны слышать и слушать друг друга. Это помогает вырабатывать какие-то общие подходы, чтобы минимизировать угрозы и вызовы, которые стоят перед нами.Говоря о Женевских дискуссиях, он напомнил, что они начались после августовских событий 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию и Абхазию и по итогам соглашения Медведева-Саркози, с тех пор эти дискуссии проходят по безопасности Закавказья."В формате дискуссии обсуждаются два ряда вопросов - безопасности и гуманитарного аспекта. Что касается гуманитарного аспекта, мы видим, что грузинская сторона не очень хорошо себя ведет, она пытается все эти вопросы выносить на площадку ООН, куда не получается донести голос Абхазии и Осетии. Но тем не менее, мы смотрим вперед и надеемся на будущее", - подчеркнул он.Официальный представитель МИД России Мария Захарова приветствовала участников форума Global Abkhazia и отметила важность и своевременность его проведения."Сегодня не случайно приобретают важность такие универсальные принципы профессиональной этики, как уважение правды, права общественности на правду. Коллективный запад, скрываясь за красивыми фразами о демократических принципах, сам же нарушает их, вновь и вновь демонстрируя двойные стандарты, преследует главную цель - сохранить ускользающее лидерство в мире. Как бы этого не хотелось западу, им не удастся остановить логику развития мировых процессов", - отметила Захарова.Проблемы безопасностиФорум продолжился выступлением бывшего министра иностранных дел Абхазии, секретаря Совета безопасности Сергея Шамба. Говоря о нерешенном конфликте с Грузией, он заметил, что для решения этой проблемы необходимо поддерживать диалог с соседним государством.Он считает, что стороны должны придерживаться документа, подписанного президентами Абхазии и Грузии в 1997 году о том, что все вопросы между республиками должны решаться исключительно мирным путем.Что касается мирного Кавказа, то эта проблема очень сложная – Кавказ, как и Балканы, всегда был взрывоопасным регионом, говорит секретарь Совбеза."Мирный Кавказ нужно начинать с открытия коммуникаций. В советское время было множество коммуникаций, которые связывали север с югом, когда произошел распад Советского Союза, под давлением западных держав, в первую очередь США, эти коммуникации Грузия пресекла и они до сих пор не действуют. Зато были открыты новые коммуникации по направлению восток-запад, это и газопровод, и железная дорога, нефтепровод. Россию в то время отсекли от этого региона, я считаю, что одна из главных задач – возобновить эти коммуникации", - заявил Шамба.Участники форума уделили внимание теме интеграционных процессов между странами. Министр иностранных дел Никарагуа Денис Роналдо Монкада Колиндрес заметил, что этот вопрос имеет большое значение для латиноамериканской республики."На самом деле, интеграционные процессы в Латинской Америке и в Карибском бассейне очень важны, и мы с самых давних времен считаем, что надо объединяться в борьбе против колониализма. Мы считаем очень важным объединяться при этом сохранять внутри государства свою определенную правду по защите своего суверенитета, свободы В нашем регионе 35 стран и это очень серьезное количество. США очень много раз пытались вмешаться в наши внутренние дела, но мы всегда объединялись. Куба и Никарагуа освободились, Венесуэла продолжает освобождаться и вести борьбу против несправедливости", - заметил он.Министр иностранных дел Венесуэлы Хесус Рафаэль Саласар Веласкес подчеркнул, что в Женеве создана комиссия по наблюдению за правами человека в Венесуэле, однако ее члены ни разу не были в республике, а свои выводы они делают из отчетов оппозиции.Такой подход не отражает действительности, говорит глава МИД. Кроме того, он добавил, что западные НПО, осуществляющие свою работу на территории страны, пытаются подорвать внутреннюю обстановку в Венесуэле, поэтому парламент республики принял закон о регулировании финансирования НПО, заметил Хесус Рафаэль Саласар Веласкес."Global Abkhazia" планируется проводить на периодической основе. Первый форум прошел в рамках празднования 30-летия министерства иностранных дел Абхазии. Отметить эту дату в Абхазию приехали представители МИД России, Никарагуа, Венесуэлы, Южной Осетии. Участие в форуме принял и глава государства Аслан Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230417/inar-ladariya-vstretilsya-s-poslom-rossii-v-nikaragua-1045314490.html

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