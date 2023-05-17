https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/otchetnyy-kontsert-ansamblya-ertsakhu-proshel-v-sukhume-1045879738.html

Отчетный концерт ансамбля "Ерцаху" прошел в Сухуме

Отчетный концерт ансамбля "Ерцаху" прошел в Сухуме

Обладатель "Ахьдз-Апша" III степени ансамбль "Ерцаху" был основан в 1974 году. 17.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-17T19:35+0300

2023-05-17T19:35+0300

2023-05-17T20:23+0300

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СУХУМ, 17 мая- Sputnik, Асмат Цвижба. Отчетный концерт ансамбля Народной песни и танца "Ерцаху" состоялся в Абхазской государственной филармонии 17 мая. В исполнении хора зрители услышали различные народные композиции. В программе концерта были абхазский, осетинский, старинный абхазский танцы, танцы "Рассвет", "Танец Нартов" и другие номера. Артисты ансамбля представили номер с барабанами. Программа концерта длилась два часа и завершилась национальным абхазским танцем с элементами различных трюков. Отчетный концерт совпал с днем рождения руководителя ансамбля Вианора Логуа. Представители отдела культуры администрации Очамчырского района поздравили его, оценили его вклад в развитие и сохранение культуры, пожелали здоровья, творческих успехов. Ансамбль "Ерцаху" был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченегелия. За эти годы ансамбль "Ерцаху" побывал с гастролями в десятках стран мира, в том числе в Турции, Румынии, Югославии. В 2019 году президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о награждении руководителя ансамбля Вианора Логуа орденом "Ахьдз-Апша" III степени и о присвоении звания "Заслуженный артист Республики Абхазия" артистам ансамбля Маке Квициния, Дауру Пипия и Марине Шинелия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/zal-dlya-repetitsiy-poyavitsya-u-ansamblya-ertsakhu-1041438329.html

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