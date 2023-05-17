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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 мая
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять южный циклон. 17.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-17T16:00+0300
2023-05-17T16:00+0300
2023-05-17T16:40+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. В четверг, 18 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +19°С до +25°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 мая
16:00 17.05.2023 (обновлено: 16:40 17.05.2023)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять южный циклон.
СУХУМ, 17 мая – Sputnik. В четверг, 18 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +19°С до +25°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.