https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-17-maya-1045871223.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 мая

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 мая

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять южный циклон. 17.05.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. В четверг, 18 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +19°С до +25°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии