https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/minturizma-bolshaya-turisticheskaya-nagruzka-ozhidaetsya-v-sukhume-letom-1045896500.html
Минтуризма: большая туристическая нагрузка ожидается в Сухуме летом
Минтуризма: большая туристическая нагрузка ожидается в Сухуме летом
Глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба в преддверии курортного сезона встретился с мэром Сухума Бесланом Эшба. 18.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-18T19:15+0300
2023-05-18T19:15+0300
2023-05-18T21:31+0300
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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Большая туристическая нагрузка ожидается в Сухуме летом, заявил на встрече с главой столицы министр туризма Теймураз Хишба. Особое внимание на встрече уделили вопросам безопасности на пляжах."Я знаю, что есть пляжи, на которых работают бизнесмены и они сами их обустраивают, но, насколько мне известно, центральные пляжи Сухума, на наш взгляд, особо могут быть опасны во время штормов или очень жаркой погоды, поскольку наши гости не всегда знают как себя вести на воде", - отметил Хишба.Беслан Эшба подчеркнул, что в этом году столичные власти усилят работу по безопасности на пляжах:Теймураз Хишба и Беслан Эшба осмотрели работы, которые проводятся у Драмтеатра, в частности, очистка фонтана с грифонами.Эшба также сообщил, что в Сухуме установлено три инфокиоска - в парке имени Эшба, в парке имени Шинкуба и на площади имени Багапша.В инфокиосках туристы могут самостоятельно проложить маршрут по Сухуму, познакомиться с достопримечательностями, историей города, культурой, узнать адреса популярных кафе и ресторанов, туристических баз.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/podgotovka-ko-dnyu-pobedy-beslan-eshba-proinspektiroval-remont-obektov-v-stolitse-1045893475.html
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сухум, отдых в абхазии, администрация города сухум, туристы
Минтуризма: большая туристическая нагрузка ожидается в Сухуме летом
19:15 18.05.2023 (обновлено: 21:31 18.05.2023)
Глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба в преддверии курортного сезона встретился с мэром Сухума Бесланом Эшба.
СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Большая туристическая нагрузка ожидается в Сухуме летом, заявил на встрече с главой столицы министр туризма Теймураз Хишба.
"Мы предполагаем, что в этом году будет большая нагрузка на столицу. Прежде всего, мы должны обеспечить комфорт и безопасность гостей. Что касается комфорта — это, прежде всего, свет и вода, а также возможность передвигаться спокойно по столице", - сказал министр.
Особое внимание на встрече уделили вопросам безопасности на пляжах.
"Я знаю, что есть пляжи, на которых работают бизнесмены и они сами их обустраивают, но, насколько мне известно, центральные пляжи Сухума, на наш взгляд, особо могут быть опасны во время штормов или очень жаркой погоды, поскольку наши гости не всегда знают как себя вести на воде", - отметил Хишба.
Беслан Эшба подчеркнул, что в этом году столичные власти усилят работу по безопасности на пляжах:
Столичные власти устанавливают буи ограничения.
Кадровых спасателей у администрации нет.
За три года в Сухуме никто не утонул.
Каждый год на набережной осуществляют пешее патрулирование.
Теймураз Хишба и Беслан Эшба осмотрели работы, которые проводятся у Драмтеатра, в частности, очистка фонтана с грифонами.
Эшба также сообщил, что в Сухуме установлено три инфокиоска - в парке имени Эшба, в парке имени Шинкуба и на площади имени Багапша.
В инфокиосках туристы могут самостоятельно проложить маршрут по Сухуму, познакомиться с достопримечательностями, историей города, культурой, узнать адреса популярных кафе и ресторанов, туристических баз.