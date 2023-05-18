https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/minturizma-bolshaya-turisticheskaya-nagruzka-ozhidaetsya-v-sukhume-letom-1045896500.html

Минтуризма: большая туристическая нагрузка ожидается в Сухуме летом

Минтуризма: большая туристическая нагрузка ожидается в Сухуме летом

Глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба в преддверии курортного сезона встретился с мэром Сухума Бесланом Эшба. 18.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Большая туристическая нагрузка ожидается в Сухуме летом, заявил на встрече с главой столицы министр туризма Теймураз Хишба. Особое внимание на встрече уделили вопросам безопасности на пляжах."Я знаю, что есть пляжи, на которых работают бизнесмены и они сами их обустраивают, но, насколько мне известно, центральные пляжи Сухума, на наш взгляд, особо могут быть опасны во время штормов или очень жаркой погоды, поскольку наши гости не всегда знают как себя вести на воде", - отметил Хишба.Беслан Эшба подчеркнул, что в этом году столичные власти усилят работу по безопасности на пляжах:Теймураз Хишба и Беслан Эшба осмотрели работы, которые проводятся у Драмтеатра, в частности, очистка фонтана с грифонами.Эшба также сообщил, что в Сухуме установлено три инфокиоска - в парке имени Эшба, в парке имени Шинкуба и на площади имени Багапша.В инфокиосках туристы могут самостоятельно проложить маршрут по Сухуму, познакомиться с достопримечательностями, историей города, культурой, узнать адреса популярных кафе и ресторанов, туристических баз.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/podgotovka-ko-dnyu-pobedy-beslan-eshba-proinspektiroval-remont-obektov-v-stolitse-1045893475.html

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