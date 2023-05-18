https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-19-maya-1045892931.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 мая

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 мая

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 18.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-18T16:00+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. В пятницу, 19 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления днем и вечером местами возможен кратковременный слабый дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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погода в абхазии