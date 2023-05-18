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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 мая
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 мая
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 18.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-18T16:00+0300
2023-05-18T16:00+0300
2023-05-18T16:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. В пятницу, 19 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления днем и вечером местами возможен кратковременный слабый дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 мая
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 18 мая – Sputnik. В пятницу, 19 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления днем и вечером местами возможен кратковременный слабый дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.