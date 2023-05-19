https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/obyavleny-itogovye-rezultaty-prezidentskikh-vyborov-v-turtsii-1045910724.html

Объявлены итоговые результаты президентских выборов в Турции

Объявлены итоговые результаты президентских выборов в Турции

Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. 19.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-19T19:00+0300

2023-05-19T19:00+0300

2023-05-19T20:28+0300

турция

реджеп эрдоган

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/13/1045912571_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_8697974b8ad965532df6316efb89e2e9.jpg

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 45,07%, следует из опубликованных Высшей избирательной комиссией итоговых результатов.Согласно опубликованным в официальной газете Resmi Gazete итогам выборов в Турции:Кандидата от коалиции ATA Синана Огана поддержали 2 миллиона 796 тысяч 613 избирателей (5,28%), Мухаррема Индже – 0,41%.Явка составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.По итогам голосования в зарубежных представительствах Эрдоган получил 57,7% голосов, Кылычдароглу – 39,6%.С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/politolog-rasskazal-chto-zhdet-turtsiyu-posle-vtorogo-tura-prezidentskikh-vyborov---1045810386.html

турция

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

турция, реджеп эрдоган, политика, в мире