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Объявлены итоговые результаты президентских выборов в Турции
Объявлены итоговые результаты президентских выборов в Турции
Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. 19.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-19T19:00+0300
2023-05-19T19:00+0300
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 45,07%, следует из опубликованных Высшей избирательной комиссией итоговых результатов.Согласно опубликованным в официальной газете Resmi Gazete итогам выборов в Турции:Кандидата от коалиции ATA Синана Огана поддержали 2 миллиона 796 тысяч 613 избирателей (5,28%), Мухаррема Индже – 0,41%.Явка составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.По итогам голосования в зарубежных представительствах Эрдоган получил 57,7% голосов, Кылычдароглу – 39,6%.С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/politolog-rasskazal-chto-zhdet-turtsiyu-posle-vtorogo-tura-prezidentskikh-vyborov---1045810386.html
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турция, реджеп эрдоган, политика, в мире
турция, реджеп эрдоган, политика, в мире
Объявлены итоговые результаты президентских выборов в Турции
19:00 19.05.2023 (обновлено: 20:28 19.05.2023)
Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 45,07%, следует из опубликованных Высшей избирательной комиссией итоговых результатов.
Согласно опубликованным в официальной газете Resmi Gazete итогам выборов в Турции:
Эрдоган получил 26 миллионов 86 тысяч 102 голоса,
Кылычдароглу – 23 миллиона 873 тысячи 749 голосов.
Кандидата от коалиции ATA Синана Огана поддержали 2 миллиона 796 тысяч 613 избирателей (5,28%), Мухаррема Индже – 0,41%.
Явка составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.
По итогам голосования в зарубежных представительствах Эрдоган получил 57,7% голосов, Кылычдароглу – 39,6%.
С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%.