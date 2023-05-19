https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-20-i-21-maya-1045908528.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 20 и 21 мая

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 20 и 21 мая

Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого сектора южного циклона. 19.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-19T17:35+0300

2023-05-19T17:35+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. В выходные дни, 20 и 21 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу преимущественно без осадков, в воскресенье - из-за прохождения атмосферного фронта, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность 70-90%.

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погода в абхазии