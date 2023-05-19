https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/shkolniki-o-vladislave-v-sukhume-proshla-konferentsiya-pamyati-pervogo-prezidenta-abkhazii-1045906786.html

Школьники о Владиславе: в Сухуме прошла конференция памяти первого президента Абхазии

Школьники о Владиславе: в Сухуме прошла конференция памяти первого президента Абхазии

Первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 78 лет. 19.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-19T16:50+0300

2023-05-19T16:50+0300

2023-05-19T17:28+0300

в абхазии

владислав ардзинба

история

музей боевой славы

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/13/1045906460_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_742e4ab637058cf48e595c088d7ae375.jpg

СУХУМ, 19 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Конференция с участием школьников из разных районов республики, посвященная первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, состоялась в Музее Боевой Славы в Сухуме.В мероприятии приняли участие школьники, чьи работы на тему "Первый Президент Республики Абхазия В. Г. Ардзинба - ученый, воин, главнокомандующий" были признаны лучшими комиссией, созданной в Министерстве просвещения.Всего было отобрано восемь докладов, авторами которых стали ученики:Школьники зачитали перед собравшимися свои доклады, в которых были отражены факты из биографии первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, его научной деятельности и роли, которую он сыграл в отражении агрессии со стороны Грузии, а также в строительстве независимого Абхазского государства.На экране показывали архивные фото- и видеокадры, на которых запечатлены события довоенных, военных и послевоенных лет. Выразительное чтение докладов не оставило равнодушными собравшихся. Доктор исторических наук Аслан Авидзба после выступлений школьников отметил, что в интонации докладчиков, подобранных ими словах чувствуется искренность, большое почтение к Ардзинба и любовь к своей Родине."Дорогие друзья! Я думаю, что имею права обратиться так к этой аудитории, потому что мы все единомышленники, нас сегодня собрал Владислав в доме, который носит его имя. Доклады наших детей доказывают, что имя Владислава будет до тех пор, пока будет Абхазия и абхазский народ, кто бы что бы ни говорил. Вообще я считаю, что Абхазия и Владислав Ардзинба – это синонимы", – подчеркнул Авидзба.Директор музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба Мзия Бейя поблагодарила организаторов и участников конференции и заметила, что очень рада тому, что удалось провести мероприятие в музее имени первого президента. Она сказала, что в истории Абхазии всегда были героические личности, которые защищали интересы народа, в современный период таким человеком стал Владислав Ардзинба.Бейя также выразила готовность организовать выставку докладов, которые были подготовлены для конференции. Конференция школьников была организована Министерством просвещения Абхазии при поддержке музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/lider-natsii-yarkie-momenty-v-zhizni-vladislava-ardzinba-1045793747.html

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владислав ардзинба, история, музей боевой славы, сухум