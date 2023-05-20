https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/na-vykhod-greenpeace-proigral-taynuyu-voynu-protiv-rossii-1045913548.html

На выход: Greenpeace проиграл тайную войну против России

На выход: Greenpeace проиграл тайную войну против России

Вчера российская природа потеряла своего единственного, искреннего и бескорыстного защитника. 20.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-20T14:25+0300

2023-05-20T14:25+0300

2023-05-20T14:25+0300

колумнисты

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Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России Greenpeace — и теперь, по мнению прогрессивной общественности с видом на жительство Грузии и Израиля, в тучных березовых дубравах вместо соловьев зазвучат топоры, на бескрайних ландышевых полях начнут вздыматься коксохимические заводы, а хрустальные воды озера Байкал покроет слой нефти толщиной в километр, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. Возможно, не все понимают, отчего это жестокосердная Генпрокуратура взъелась на лучезарных любителей тюленчиков, китят и зеленого горошка. По заявлению правоохранителей, Greenpeace "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", а ее на бумаге природоохранная деятельность "фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ".Если присмотреться к данной публике внимательно, то в долголетних активностях Greеnpeace в нашей стране прослеживается определенная логика, ключевое слово в которой — антироссийская.По утверждению лидеров Greenpeace, его пахнущий озоновой дырой бюджет наполняется копеечками сердобольных старушек. Но если чуть колупнуть пальцем, выясняется, что 70% финансирования российского отделения организации течет из-за рубежа, причем деньги идут через дружественные фонды, которые, в свою очередь, наполняют такие интересные и непростые организации, как Turner Foundation, Rockefeller Brothers Fund, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, V. Kann Rasmussen Foundation и David & Lucile Packard Foundation.Всякое может быть, но вероятность того, что фонд Рокфеллеров управляется сердобольными старушками, очень мала.А если посмотреть на деятельность Greenpeace еще пристальнее, то внезапно выясняется его прочная связка с "глубинным правительством" и спецслужбами США. Например, один из главных спонсоров Greenpeace, фонд МакАртуров, по совершенному совпадению возглавляет бывший начальник бюро разведки и исследований Госдепа США. По свидетельствам людей, связанных с Greenpeace в период становления организации, деятельность активистов в Арктике финансировало ЦРУ, которое ставило им задачу по сбору разведданных о местонахождении советских судов. В 2012 году в Австралии разыгрался нешуточный скандал, когда местное отделение Greenpeace попалось на финансировании через ЦРУ с целью подрыва австралийского угледобывающего сектора в пользу компаний из США.Что должно делать государство с теми, кто ведет против него разведку в интересах враждебных держав и фактически участвует в войне против него?Сценарии рисуются достаточно жесткие, но кровожадное российское государство всего лишь признало открыто антироссийскую организацию "нежелательной", после чего российский офис Greenpeace по собственной воле начал паковать чемоданы.Их можно понять — когда с тебя сняли картонную маску зайчика, под которой горят ненавистью глаза, уже очень трудно продолжать водить хороводы на зеленой полянке.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/genprokuratura-priznala-nezhelatelnoy-deyatelnost-greenpeace-v-rossii-1045911958.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230422/bayden-poteryal-ameriku-kak-lavrov-unizil-ssha-1045397057.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

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колумнисты, россия, политика, генеральная прокуратура рф, мнение