https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/den-pamyati-zhertv-kavkazskoy-voyny-otmetili-v-abkhazii-1045924666.html
День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии
День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии
День памяти жертв Кавказской войны в Абхазии ежегодно 21 мая. 21.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-21T21:26+0300
2023-05-21T21:26+0300
2023-05-21T21:54+0300
в абхазии
кавказская война
махаджиры
абхазия
история
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии в воскресенье 21 мая.В столице Абхазии прошли памятные мероприятия. Днем на культурно-деловой площадке “Гума” прошли однодневная выставка работ художника Батала Джапуа и лекция кандидата исторических наук Асланбека Мирзоева и директора Центра стратегических исследований Вячеслава Чирикба.При поддержке Госкомитета по репатриации также состоялся мастер-класс по стрельбе из лука для детей репатриантов.На площади перед Абхазским драмтеатром прошла выставка из 12 исторических фотографий и картин репатриантов.Памятные мероприятия продолжились вечером шествием организованной колонны во главе с всадниками и факелоносцами. В нем приняли участие десятки людей. Они прошли от площади имени Сергея Багапш до памятника махаджирам.У памятника махаджирам общественность и руководство страны возложили цветы и спустили венки в море.Абхазские актеры показали театрализованную постановку по событиям, последовавшим после Кавказской войны.Кавказская война завершилась 21 мая 1864 года. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/pamyat-zhertv-kavkazskoy-voyny-pochtili-v-gudaute-1045919813.html
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кавказская война, махаджиры, абхазия, история
кавказская война, махаджиры, абхазия, история
День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии
21:26 21.05.2023 (обновлено: 21:54 21.05.2023)
День памяти жертв Кавказской войны в Абхазии ежегодно 21 мая.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии в воскресенье 21 мая.
В столице Абхазии прошли памятные мероприятия.
Днем на культурно-деловой площадке “Гума” прошли однодневная выставка работ художника Батала Джапуа и лекция кандидата исторических наук Асланбека Мирзоева и директора Центра стратегических исследований Вячеслава Чирикба.
При поддержке Госкомитета по репатриации также состоялся мастер-класс по стрельбе из лука для детей репатриантов.
На площади перед Абхазским драмтеатром прошла выставка из 12 исторических фотографий и картин репатриантов.
Памятные мероприятия продолжились вечером шествием организованной колонны во главе с всадниками и факелоносцами. В нем приняли участие десятки людей. Они прошли от площади имени Сергея Багапш до памятника махаджирам.
У памятника махаджирам общественность и руководство страны возложили цветы и спустили венки в море.
Абхазские актеры показали театрализованную постановку по событиям, последовавшим после Кавказской войны.
Вечер памяти завершился зажиганием "нартских костров", которые ежегодно разжигают представители народов Кавказа в память о махаджирах.
Кавказская война завершилась 21 мая 1864 года. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.
День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру.