https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/den-pamyati-zhertv-kavkazskoy-voyny-otmetili-v-abkhazii-1045924666.html

День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии

День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии

День памяти жертв Кавказской войны в Абхазии ежегодно 21 мая. 21.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-21T21:26+0300

2023-05-21T21:26+0300

2023-05-21T21:54+0300

в абхазии

кавказская война

махаджиры

абхазия

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/15/1045924365_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5a35d717baf56ed697f09b168ade205a.jpg

СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии в воскресенье 21 мая.В столице Абхазии прошли памятные мероприятия. Днем на культурно-деловой площадке “Гума” прошли однодневная выставка работ художника Батала Джапуа и лекция кандидата исторических наук Асланбека Мирзоева и директора Центра стратегических исследований Вячеслава Чирикба.При поддержке Госкомитета по репатриации также состоялся мастер-класс по стрельбе из лука для детей репатриантов.На площади перед Абхазским драмтеатром прошла выставка из 12 исторических фотографий и картин репатриантов.Памятные мероприятия продолжились вечером шествием организованной колонны во главе с всадниками и факелоносцами. В нем приняли участие десятки людей. Они прошли от площади имени Сергея Багапш до памятника махаджирам.У памятника махаджирам общественность и руководство страны возложили цветы и спустили венки в море.Абхазские актеры показали театрализованную постановку по событиям, последовавшим после Кавказской войны.Кавказская война завершилась 21 мая 1864 года. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/pamyat-zhertv-kavkazskoy-voyny-pochtili-v-gudaute-1045919813.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

кавказская война, махаджиры, абхазия, история