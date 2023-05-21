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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 мая
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 мая
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 21.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-21T15:40+0300
2023-05-21T15:40+0300
2023-05-21T15:57+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В понедельник, 22 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 мая
15:40 21.05.2023 (обновлено: 15:57 21.05.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В понедельник, 22 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.