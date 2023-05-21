https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-22-maya-1045920036.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 мая

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 мая

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 21.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-21T15:40+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В понедельник, 22 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии