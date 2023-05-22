https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/fsb-predotvratila-seriyu-teraktov-v-orenburgskoy-oblasti-1045927965.html

ФСБ предотвратила серию терактов в Оренбургской области

ФСБ предотвратила серию терактов в Оренбургской области

Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 30 ("Приготовление к преступлению") и части 1 статьи 205 ("Террористический акт") Уголовного кодекса... 22.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-22T10:31+0300

2023-05-22T10:31+0300

2023-05-22T11:16+0300

россия

фсб

терроризм

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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Сотрудники ФСБ России задержали 26-летнего россиянина, подозреваемого в подготовке серии терактов в Оренбургской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства."В результате проведенных мероприятий в городе Новотроицке задержан гражданин России, 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата города Орска Оренбургской области и отдела ФСБ", – говорится в сообщении.В тайнике на окраине Новотроицка сотрудники ФСБ изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, кроме того, была обнаружена переписка подозреваемого в Telegram с представителями украинских спецслужб. Сообщается, что задержанный также планировал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ

https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/pochti-poltonny-kokaina-izyali-v-smolenskoy-oblasti-1045746423.html

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