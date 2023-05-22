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Кристина Озган встретился с министром торговли и услуг Башкирии
Кристина Озган встретился с министром торговли и услуг Башкирии
Стороны обсудили возможность увеличения товарооборота между Абхазией и Башкирией. 22.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-22T20:01+0300
2023-05-22T20:01+0300
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Вице-премьер Абхазии, министр экономики Кристина Озган встретилась с министром торговли и услуг Башкортостана Алексеем Гусевым, сообщает пресс-служба ведомства. Стороны обсудили вопросы увеличения товарооборота между республиками, в том числе, внимание было уделено поставкам в Башкирию цитрусов, ореха и винно-водочной продукции из Абхазии. Кроме того, в состав делегации входят представители крупных башкирских предприятий, заинтересованные в налаживании деловых связей. Они встретятся с представителями абхазского бизнес-сообщества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/delegatsiya-bashkortostana-v-abkhazii-vstrecha-s-aslanom-bzhaniya-1044982616.html
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абхазия, новости, россия, экономика
Кристина Озган встретился с министром торговли и услуг Башкирии
Стороны обсудили возможность увеличения товарооборота между Абхазией и Башкирией.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Вице-премьер Абхазии, министр экономики Кристина Озган встретилась с министром торговли и услуг Башкортостана Алексеем Гусевым, сообщает пресс-служба ведомства.
Стороны обсудили вопросы увеличения товарооборота между республиками, в том числе, внимание было уделено поставкам в Башкирию цитрусов, ореха и винно-водочной продукции из Абхазии.
Кроме того, в состав делегации входят представители крупных башкирских предприятий, заинтересованные в налаживании деловых связей. Они встретятся с представителями абхазского бизнес-сообщества.