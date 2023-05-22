https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/kristina-ozgan-vstretilsya-s-ministrom-torgovli-i-uslug-bashkirii-1045936548.html

Кристина Озган встретился с министром торговли и услуг Башкирии

Кристина Озган встретился с министром торговли и услуг Башкирии

Стороны обсудили возможность увеличения товарооборота между Абхазией и Башкирией. 22.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-22T20:01+0300

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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Вице-премьер Абхазии, министр экономики Кристина Озган встретилась с министром торговли и услуг Башкортостана Алексеем Гусевым, сообщает пресс-служба ведомства. Стороны обсудили вопросы увеличения товарооборота между республиками, в том числе, внимание было уделено поставкам в Башкирию цитрусов, ореха и винно-водочной продукции из Абхазии. Кроме того, в состав делегации входят представители крупных башкирских предприятий, заинтересованные в налаживании деловых связей. Они встретятся с представителями абхазского бизнес-сообщества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230331/delegatsiya-bashkortostana-v-abkhazii-vstrecha-s-aslanom-bzhaniya-1044982616.html

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