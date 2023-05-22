https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/militsiya-budet-dezhurit-v-mestakh-prazdnovaniya-vypusknykh-v-gudaute-1045932374.html
Милиция будет дежурить в местах празднования выпускных в Гудауте
Милиция будет дежурить в местах празднования выпускных в Гудауте
Последний звонок прозвучит во всех школах Абхазии в четверг, 25 мая. 22.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-22T14:33+0300
2023-05-22T14:33+0300
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ГУДАУТА, 22 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудники милиции будут дежурить у заведений, в которых родители вместе с детьми планируют отметить завершение учебного года. Об этом на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района заявил начальник РОВД Зосма Гицба."За этим надо следить. Нам нужна эта информация, чтобы мы смогли перенаправить личный состав для несения дежурства. Необходимо провести совещание с педагогами школ и членами родительских комитетов", – сказал Гицба.По его словам, в прошлом году бывали случаи, когда родители давали машины своим несовершеннолетним детям и разрешали самостоятельно ездить по городу. В рамках обеспечения безопасности на дорогах, подчеркнул Гицба, подобные случаи будут пресекаться, автотранспорт будет изыматься, а родителям будут выписываться штрафы.Замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба на заседании и вовсе предложил запретить празднование окончания учебного года в ресторанах для того, чтобы избежать возможных несчастных случаев.Начальник отдела образования Адамыр Харазия в свою очередь ответил, что сделать это не представляется возможным, так как зачастую родители не согласовывают свои планы с профильными органами и организовывают праздник для своих детей там, где посчитают нужным.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/nazvana-data-poslednego-zvonka-v-abkhazii-1045880413.html
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абхазия, гудаута, новости
Милиция будет дежурить в местах празднования выпускных в Гудауте
14:33 22.05.2023 (обновлено: 15:00 22.05.2023)
Последний звонок прозвучит во всех школах Абхазии в четверг, 25 мая.
ГУДАУТА, 22 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудники милиции будут дежурить у заведений, в которых родители вместе с детьми планируют отметить завершение учебного года. Об этом на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района заявил начальник РОВД Зосма Гицба.
Он также обратился к руководству районного отдела образования с просьбой заранее уточнить список кафе и ресторанов, в которых будут проходить выпускные.
"За этим надо следить. Нам нужна эта информация, чтобы мы смогли перенаправить личный состав для несения дежурства. Необходимо провести совещание с педагогами школ и членами родительских комитетов", – сказал Гицба.
По его словам, в прошлом году бывали случаи, когда родители давали машины своим несовершеннолетним детям и разрешали самостоятельно ездить по городу. В рамках обеспечения безопасности на дорогах, подчеркнул Гицба, подобные случаи будут пресекаться, автотранспорт будет изыматься, а родителям будут выписываться штрафы.
Замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба на заседании и вовсе предложил запретить празднование окончания учебного года в ресторанах для того, чтобы избежать возможных несчастных случаев.
Начальник отдела образования Адамыр Харазия в свою очередь ответил, что сделать это не представляется возможным, так как зачастую родители не согласовывают свои планы с профильными органами и организовывают праздник для своих детей там, где посчитают нужным.