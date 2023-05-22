https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/pashinyan-zayavil-chto-gotov-priznat-nagornyy-karabakh-azerbaydzhanskim-1045931068.html

Пашинян заявил, что готов признать Нагорный Карабах азербайджанским

Пашинян заявил, что готов признать Нагорный Карабах азербайджанским

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана в пределах 86,6 тысячи квадратных километров на саммите... 22.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-22T13:19+0300

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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Территория Азербайджана площадью 86,6 тысячи квадратных километров включает в себя Нагорный Карабах, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление премьер-министра страны Никола Пашиняна на пресс-конференции. Отвечая на уточняющий вопрос, согласно ли с решением армянское правительство, Пашинян подчеркнул, что все правительства признавали территориальную целостность Азербайджана."И если мы с Азербайджаном верно понимаем друг друга, Ереван признает территориальную целостность Азербайджана в указанных пределах, а Баку – территориальную целостность Армении в пределах 29 800 квадратных километров", – заявил премьер-министр.При этом вопрос безопасности и прав армян, живущих на территории Нагорного Карабаха должен обсуждаться в двустороннем формате между Баку и Степанокертом. Пашинян добавил, что обеспечивать выполнение соглашений должно международное сообщество, потому что в противном случае могут начаться этнические чистки. Ранее Пашинян, выступая на четвертом саммите Совета Европы в столице Исландии Рейкьявике, напомнил, что во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обе стороны подтвердили обоюдное признание территориальной целостности по принятой в 1991 году Алма-Атинской декларации, согласно которой территория Армении составляет 29,8 тысячи квадратных километров, а площадь Азербайджана — 86,6 тысячи. Фактически впервые руководство Армении заявило о признании территории Баку в границах бывшей Азербайджанской ССР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/blokirovka-lachinskogo-koridora-1043179638.html

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