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Пашинян заявил, что готов признать Нагорный Карабах азербайджанским
Пашинян заявил, что готов признать Нагорный Карабах азербайджанским
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана в пределах 86,6 тысячи квадратных километров на саммите... 22.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-22T13:19+0300
2023-05-22T13:19+0300
2023-05-22T16:01+0300
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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Территория Азербайджана площадью 86,6 тысячи квадратных километров включает в себя Нагорный Карабах, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление премьер-министра страны Никола Пашиняна на пресс-конференции. Отвечая на уточняющий вопрос, согласно ли с решением армянское правительство, Пашинян подчеркнул, что все правительства признавали территориальную целостность Азербайджана."И если мы с Азербайджаном верно понимаем друг друга, Ереван признает территориальную целостность Азербайджана в указанных пределах, а Баку – территориальную целостность Армении в пределах 29 800 квадратных километров", – заявил премьер-министр.При этом вопрос безопасности и прав армян, живущих на территории Нагорного Карабаха должен обсуждаться в двустороннем формате между Баку и Степанокертом. Пашинян добавил, что обеспечивать выполнение соглашений должно международное сообщество, потому что в противном случае могут начаться этнические чистки. Ранее Пашинян, выступая на четвертом саммите Совета Европы в столице Исландии Рейкьявике, напомнил, что во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обе стороны подтвердили обоюдное признание территориальной целостности по принятой в 1991 году Алма-Атинской декларации, согласно которой территория Армении составляет 29,8 тысячи квадратных километров, а площадь Азербайджана — 86,6 тысячи. Фактически впервые руководство Армении заявило о признании территории Баку в границах бывшей Азербайджанской ССР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/blokirovka-lachinskogo-koridora-1043179638.html
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армения, нагорно-карабахская республика, азербайджан, новости, в мире
Пашинян заявил, что готов признать Нагорный Карабах азербайджанским
13:19 22.05.2023 (обновлено: 16:01 22.05.2023)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана в пределах 86,6 тысячи квадратных километров на саммите Совета Европы в Рейкьявике.
СУХУМ, 22 мая – Sputnik.
Территория Азербайджана площадью 86,6 тысячи квадратных километров включает в себя Нагорный Карабах, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на заявление премьер-министра страны Никола Пашиняна на пресс-конференции.
Отвечая на уточняющий вопрос, согласно ли с решением армянское правительство, Пашинян подчеркнул, что все правительства признавали территориальную целостность Азербайджана.
"И если мы с Азербайджаном верно понимаем друг друга, Ереван признает территориальную целостность Азербайджана в указанных пределах, а Баку – территориальную целостность Армении в пределах 29 800 квадратных километров", – заявил премьер-министр.
При этом вопрос безопасности и прав армян, живущих на территории Нагорного Карабаха должен обсуждаться в двустороннем формате между Баку и Степанокертом. Пашинян добавил, что обеспечивать выполнение соглашений должно международное сообщество, потому что в противном случае могут начаться этнические чистки.
Ранее Пашинян, выступая на четвертом саммите Совета Европы в столице Исландии Рейкьявике, напомнил, что во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обе стороны подтвердили обоюдное признание территориальной целостности по принятой в 1991 году Алма-Атинской декларации, согласно которой территория Армении составляет 29,8 тысячи квадратных километров, а площадь Азербайджана — 86,6 тысячи. Фактически впервые руководство Армении заявило о признании территории Баку в границах бывшей Азербайджанской ССР.