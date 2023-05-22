https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-23-maya-1045932907.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 мая

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 мая

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 22.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-22T17:56+0300

2023-05-22T17:56+0300

2023-05-22T17:56+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Во вторник, 23 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и днем без осадков, к вечеру ожидается дождь, возможна гроза, туман.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии