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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 мая
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 мая
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 22.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-22T17:56+0300
2023-05-22T17:56+0300
2023-05-22T17:56+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Во вторник, 23 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и днем без осадков, к вечеру ожидается дождь, возможна гроза, туман.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 мая
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Во вторник, 23 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и днем без осадков, к вечеру ожидается дождь, возможна гроза, туман.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.