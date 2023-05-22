https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/putinu-soobschili-o-popytke-proryva-ukrainskikh-diversantov-v-belgorodskuyu-oblast-1045934724.html

Путину сообщили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область

Путину сообщили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область

Вооруженные силы России вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. 22.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-22T16:04+0300

2023-05-22T16:04+0300

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СУХУМ, 22 мая – Spuitnik. Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов на территорию страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ – верховному главнокомандующему – о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно", – сказал он.Песков добавил, что цель украинской диверсии – отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска.Украинская диверсионно-разведывательная группа вторглась на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. До этого округ подвергся минометному обстрелу, в ходе которого пострадали мужчина и женщина, последняя находится в реанимации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-aerodromu-dnepr-1045933561.html

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