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Путину сообщили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область
Путину сообщили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область
Вооруженные силы России вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. 22.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-22T16:04+0300
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СУХУМ, 22 мая – Spuitnik. Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов на территорию страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ – верховному главнокомандующему – о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно", – сказал он.Песков добавил, что цель украинской диверсии – отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска.Украинская диверсионно-разведывательная группа вторглась на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. До этого округ подвергся минометному обстрелу, в ходе которого пострадали мужчина и женщина, последняя находится в реанимации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-aerodromu-dnepr-1045933561.html
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Путину сообщили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область
16:04 22.05.2023 (обновлено: 16:14 22.05.2023)
Вооруженные силы России вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.
СУХУМ, 22 мая – Spuitnik. Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов на территорию страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ – верховному главнокомандующему – о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно", – сказал он.
Песков добавил, что цель украинской диверсии – отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска.
Украинская диверсионно-разведывательная группа вторглась на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. До этого округ подвергся минометному обстрелу, в ходе которого пострадали мужчина и женщина, последняя находится в реанимации.