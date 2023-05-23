https://sputnik-abkhazia.ru/20230523/den-slavyanskoy-pismennosti-i-kultury-otmetili-v-abkhazii-1045939816.html
День славянской письменности и культуры отметили в Абхазии
День славянской письменности и культуры отметили в Абхазии
Мероприятие приурочено ко Дню памяти создателей азбуки - Кирилла и Мефодия, который отмечается 24 мая. 23.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-23T12:37+0300
2023-05-23T12:37+0300
2023-05-23T12:37+0300
в абхазии
абхазия
новости
россотрудничество в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/17/1045939432_0:136:1431:941_1920x0_80_0_0_5ce0fec08b5132621529b627a4a74960.png
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. В культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме прошли мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.Сначала ученики столичной школы №2 показали зрителям театрализованное представление о роли Кирилла и Мефодия в формировании славянской культуры и о том, как создание азбуки положило начало письменности.Затем с командой сухумской школы №14 они соревновались в конкурсе "Лишь слову жизнь дана…", во время которого школьникам приходилось отвечать на различные вопросы по истории. За соревнованием внимательно следили болельщики - родители и друзья участников.По итогу счет оказался равным. Всем детям вручили дипломы и памятные подарки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/shkolniki-iz-abkhazii-vyshli-v-final-konkursa-chtetsov-zhivaya-klassika-v-arteke-1045810468.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/17/1045939432_0:2:1431:1075_1920x0_80_0_0_68f8a08bcaaebfd03d4f7a4a8fb4ed1e.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, россотрудничество в абхазии
абхазия, новости, россотрудничество в абхазии
День славянской письменности и культуры отметили в Абхазии
Мероприятие приурочено ко Дню памяти создателей азбуки - Кирилла и Мефодия, который отмечается 24 мая.
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. В культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме прошли мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.
"Сегодня мы вспоминаем святые имена Кирилла и Мефодия, потому что без них не было бы первого славянского слова, славянской грамматики, а значит, не было бы славянской письменности, письменной культуры и всего того, что эта культура порождает", – приветствовала собравшихся сотрудник представительства, педагог Наталья Каюн.
Сначала ученики столичной школы №2 показали зрителям театрализованное представление о роли Кирилла и Мефодия в формировании славянской культуры и о том, как создание азбуки положило начало письменности.
Затем с командой сухумской школы №14 они соревновались в конкурсе "Лишь слову жизнь дана…", во время которого школьникам приходилось отвечать на различные вопросы по истории. За соревнованием внимательно следили болельщики - родители и друзья участников.
По итогу счет оказался равным. Всем детям вручили дипломы и памятные подарки.