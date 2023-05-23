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День славянской письменности и культуры отметили в Абхазии

День славянской письменности и культуры отметили в Абхазии

Мероприятие приурочено ко Дню памяти создателей азбуки - Кирилла и Мефодия, который отмечается 24 мая. 23.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. В культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме прошли мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.Сначала ученики столичной школы №2 показали зрителям театрализованное представление о роли Кирилла и Мефодия в формировании славянской культуры и о том, как создание азбуки положило начало письменности.Затем с командой сухумской школы №14 они соревновались в конкурсе "Лишь слову жизнь дана…", во время которого школьникам приходилось отвечать на различные вопросы по истории. За соревнованием внимательно следили болельщики - родители и друзья участников.По итогу счет оказался равным. Всем детям вручили дипломы и памятные подарки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/shkolniki-iz-abkhazii-vyshli-v-final-konkursa-chtetsov-zhivaya-klassika-v-arteke-1045810468.html

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