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ГАИ Абхазии проверит, нарушают ли водители маршруток правила дорожного движения
ГАИ Абхазии проверит, нарушают ли водители маршруток правила дорожного движения
Проверки проводятся в связи с многочисленными жалобами жителей Абхазии, о том, что водители нарушают правила дорожного движения. 23.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-23T15:53+0300
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии проверят водителей маршрутных такси и рейсовых автобусов на соответствие требованиям управления транспортом. Об этом сообщается в официальном Telegram-калане ГАИ."В последнее время в социальных сетях часто стала появляться информация о том, что водители маршрутных такси и рейсовых автобусов допускают нарушения правил дорожного движения, а именно выезд на сплошную полосу движения и совершение обгона в запрещенных местах, а также превышение скорости", - сказал он.Инал-ипа добавил, что в случае, если нарушение правил подтвердится, водители будут лишены лицензии на перевозку граждан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/samosoznanie-i-kompetentnost-kak-umenshit-kolichestvo-avariy-na-dorogakh-abkhazii-1045875330.html
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абхазия, гаи, новости
ГАИ Абхазии проверит, нарушают ли водители маршруток правила дорожного движения
Проверки проводятся в связи с многочисленными жалобами жителей Абхазии, о том, что водители нарушают правила дорожного движения.
СУХУМ, 23 мая - Sputnik.
Сотрудники ГАИ Абхазии проверят водителей маршрутных такси и рейсовых автобусов на соответствие требованиям управления транспортом. Об этом сообщается
в официальном Telegram-калане ГАИ.
По словам исполняющего обязанности начальника ГАИ Лоу Инал-ипа, проверки связаны с просьбами жителей и гостей республики.
"В последнее время в социальных сетях часто стала появляться информация о том, что водители маршрутных такси и рейсовых автобусов допускают нарушения правил дорожного движения, а именно выезд на сплошную полосу движения и совершение обгона в запрещенных местах, а также превышение скорости", - сказал он.
Инал-ипа добавил, что в случае, если нарушение правил подтвердится, водители будут лишены лицензии на перевозку граждан.