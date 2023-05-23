https://sputnik-abkhazia.ru/20230523/gai-abkhazii-proverit-narushayut-li--voditeli-marshrutok-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-1045940152.html

ГАИ Абхазии проверит, нарушают ли водители маршруток правила дорожного движения

ГАИ Абхазии проверит, нарушают ли водители маршруток правила дорожного движения

Проверки проводятся в связи с многочисленными жалобами жителей Абхазии, о том, что водители нарушают правила дорожного движения. 23.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии проверят водителей маршрутных такси и рейсовых автобусов на соответствие требованиям управления транспортом. Об этом сообщается в официальном Telegram-калане ГАИ."В последнее время в социальных сетях часто стала появляться информация о том, что водители маршрутных такси и рейсовых автобусов допускают нарушения правил дорожного движения, а именно выезд на сплошную полосу движения и совершение обгона в запрещенных местах, а также превышение скорости", - сказал он.Инал-ипа добавил, что в случае, если нарушение правил подтвердится, водители будут лишены лицензии на перевозку граждан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/samosoznanie-i-kompetentnost-kak-umenshit-kolichestvo-avariy-na-dorogakh-abkhazii-1045875330.html

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