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Почти половину осветительных приборов заменили на участке трассы Псоу-Сухум

Почти половину осветительных приборов заменили на участке трассы Псоу-Сухум

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил правительству страны восстановить работу осветительных приборов на республиканской трассе до 30 сентября 2023 года. 23.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-23T13:41+0300

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СУХУМ, 22 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Почти половина осветительных приборов вдоль республиканской трассы на участке Псоу - Сухум заменена на новые. Об этом Sputnik сообщили в подрядной компании "Апсны-Лайт". Сейчас работы ведутся в районе поворота, ведущего к Пицунде – это 49-й километр республиканской трассы. В "Апсны-Лайт" также отметили, что, в основном, на каждой опоре предусмотрено по два плафона, но есть участки дороги, где достаточно и одного осветительного прибора.Глава государства Аслан Бжания поручил восстановить работу осветительных приборов до 30 сентября 2023 года, когда республика будет праздновать 30-летие со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Как ранее уточнял Sputnik начальник Управления капитального строительства страны Тимур Агрба, ремонт освещения на трассе Сухум - Псоу заложен в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023 год. На него выделено около 120 миллионов рублей. В перечень работ также войдет ремонт трансформаторов, обеспечивающих освещение дороги. Линия освещения республиканской трассы от Сухума до Псоу была введена в эксплуатацию в 2014 году. Протяженность дороги составляет около 120 километров, на участке установлено примерно 3000 опор. С течением времени плафоны, которые освещали дорогу, пришли в негодность, а многие столбы пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий, что стало причиной обрыва проводов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/posrednik-agrba-o-kapitalnom-remonte-i-stroitelstve-v-abkhazii--1044783448.html

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