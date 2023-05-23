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Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 мая
Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 мая
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля пониженного давления. 23.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-23T20:03+0300
2023-05-23T20:03+0300
2023-05-23T20:03+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. В среду, 24 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, возможна гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 мая
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. В среду, 24 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, возможна гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.