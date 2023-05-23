https://sputnik-abkhazia.ru/20230523/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-24-maya-1045948132.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 мая

Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 мая

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля пониженного давления. 23.05.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. В среду, 24 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, возможна гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии