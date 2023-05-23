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Апостол и мученик: день памяти Симона Кананита отмечают в Абхазии
Апостол и мученик: день памяти Симона Кананита отмечают в Абхазии
День памяти Святого апостола Симона Кананита в 2013 году был объявлен нерабочим днем. 23.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-23T09:00+0300
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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Один из самых важных весенних праздников Абхазской православной церкви после Пасхи – День памяти Апостола Симона Кананита, ежегодно отмечают в Абхазии 23 мая. Этот апостол - знаковая личность в истории не только всего православного мира, но и Абхазии в частности. По одной из теорий он - сын Святого праведного Иосифа Обручника от первого брака, приходится Иисусу Христу сводным братом.Апостола Симона часто именуют Зилотом или Кананитом. Иногда прозвище Зилот (ревнитель) объясняют его принадлежностью к зелотам — иудеям, целью которых было свержение римского владычества. Но он мог вовсе не принадлежать к этой секте, а просто быть благочестивым ревнителем веры.Согласно библейским преданиям, на свадьбе будущего Апостола в Кане Галилейской, Иисус Христос совершил первое чудо – претворил воду в вино. Это событие полностью изменило всю дальнейшую жизнь самого Симона, который последовал за Иисусом Христом.После Вознесения Иисуса Христа, в день Пятидесятницы Симон получил дар Святого Духа, сошедшего на учеников Спасителя в виде огненных языков в Сионской горнице. Вместе с другими апостолами он вышел на проповедь Евангелия Христова.Святой апостол Симон примерно в 55 году н. э. поселился в пещере в окрестностях современного Нового Афона. В ущелье реки Псырцха апостол принял мученическую смерть. По преданию, еще в I веке рядом с пещерой апостола Симона забил целебный источник, который существует до сих пор.В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. Позже, в X веке, на том месте построили храм из камня. Храм расположен в живописном месте вблизи искусственного водопада, построенного русскими монахами, прибывшими к берегам Абхазии из греческого монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон.Православные христиане Абхазии и паломники со всего мира просят апостола Симона о заступлении и помощи в жизненном устройстве, благополучии браков и укреплении в вере.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/propovednik-i-muchenik-den-pamyati-svyatogo-apostola-simona-kananita-1039144712.html
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Апостол и мученик: день памяти Симона Кананита отмечают в Абхазии
09:00 23.05.2023 (обновлено: 09:33 23.05.2023)
День памяти Святого апостола Симона Кананита в 2013 году был объявлен нерабочим днем.
СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Один из самых важных весенних праздников Абхазской православной церкви после Пасхи – День памяти Апостола Симона Кананита, ежегодно отмечают в Абхазии 23 мая.
В честь праздника в храмах республики пройдут богослужения.
Этот апостол - знаковая личность в истории не только всего православного мира, но и Абхазии в частности. По одной из теорий он - сын Святого праведного Иосифа Обручника от первого брака, приходится Иисусу Христу сводным братом.
Апостола Симона часто именуют Зилотом или Кананитом. Иногда прозвище Зилот (ревнитель) объясняют его принадлежностью к зелотам — иудеям, целью которых было свержение римского владычества. Но он мог вовсе не принадлежать к этой секте, а просто быть благочестивым ревнителем веры.
Согласно библейским преданиям, на свадьбе будущего Апостола в Кане Галилейской, Иисус Христос совершил первое чудо – претворил воду в вино. Это событие полностью изменило всю дальнейшую жизнь самого Симона, который последовал за Иисусом Христом.
После Вознесения Иисуса Христа, в день Пятидесятницы Симон получил дар Святого Духа, сошедшего на учеников Спасителя в виде огненных языков в Сионской горнице. Вместе с другими апостолами он вышел на проповедь Евангелия Христова.
Святой апостол Симон примерно в 55 году н. э. поселился в пещере в окрестностях современного Нового Афона. В ущелье реки Псырцха апостол принял мученическую смерть. По преданию, еще в I веке рядом с пещерой апостола Симона забил целебный источник, который существует до сих пор.
В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. Позже, в X веке, на том месте построили храм из камня. Храм расположен в живописном месте вблизи искусственного водопада, построенного русскими монахами, прибывшими к берегам Абхазии из греческого монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон.
Православные христиане Абхазии и паломники со всего мира просят апостола Симона о заступлении и помощи в жизненном устройстве, благополучии браков и укреплении в вере.