https://sputnik-abkhazia.ru/20230523/vozbuzhdeno-delo-o-terrorizme-po-faktu-napadeniya-diversantov-na-belgorodskuyu-oblast-1045939271.html

Возбуждено дело о терроризме по факту нападения диверсантов на Белгородскую область

Возбуждено дело о терроризме по факту нападения диверсантов на Белгородскую область

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205, 317, 105, 167, 222 и 222.1 Уголовного кодекса России. 23.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-23T11:45+0300

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СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по шести статьям по факту нападения украинских диверсантов на Белгородскую область. Об этом сообщается на сайте ведомства. "Возбуждено уголовное дело по статьям 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении.Сейчас сотрудники ведомства устанавливают личности нападавших и обстоятельства произошедшего. Согласно версии следствия, в понедельник, 22 мая, украинские боевики совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области. Они обстреляли административные здания и жилые дома из минометов и артиллерии, в результате чего несколько мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/putinu-soobschili-o-popytke-proryva-ukrainskikh-diversantov-v-belgorodskuyu-oblast-1045934724.html

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